Afrique: François Djandjo - Nouveau Président des Journalistes Indépendants de l'espace CEDEAO

C'est à la faveur d'une assemblée générale tenue à Niamey du 20 au 23 Février 2023 dernier à Niamey (Niger) que le choix a été porté sur sa personne. Les associations membres de cette fédération lui ont confié la responsabilité de conduire la destinée de l'organisation pour les cinq années à venir.

" Nous allons travailler pour une presse privée de plus en plus libre et indépendante sans oublier le professionnalisme. C'est par notre travail de plus en plus de qualité sur le terrain que nous allons faire courber l'échine, parce que nous sommes un pouvoir avant tout ", a confié M. Djandjo.

Le Togo et la presse togolaise ne lui sont pas méconnus, pour être fréquent dans le pays.

Il faut noter que c'est une organisation fondée dans le but de défendre les droits et les conditions de travail des journalistes à statut précaire : les pigistes, les contractuels et les surnuméraires. Elle a pour priorité de lutter pour la reconnaissance des droits d'auteur des journalistes indépendants.

Les associations des journalistes indépendants ont pour missions d'améliorer les conditions de pratique, de favoriser le développement professionnel et de valoriser la contribution des journalistes indépendants à la production d'une information de qualité et d'intérêt public.

NB : En image, François Djandjo lors d'un séjour en décembre dernier à Lomé où il a eu des échanges avec l'ambassadeur du Brésil au Togo.