Afrique de l'Est: Est de la RDC - Le Burundi va déployer des troupes au sein de la Force régionale d'Afrique de l'Est

La République du Burundi, par l'intermédiaire de son chef des forces de défense, a confirmé le 4 mars, le déploiement de ses troupes au sein de la Force régionale d'Afrique de l'Est dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC). conformément à la feuille de route établie par les chefs des forces de défense/états-majors de la communauté d'Afrique de l'Est (CAE) (CDF/CDS) le 9 février 2023, à Nairobi, au Kenya. Tous les autres États partenaires contributeurs de troupes de l'EAC se déploieront prochainement dans les délais convenus, indique un communiqué de la communauté d'Afrique de l'Est, publié le vendredi 3 mars.

Le déploiement des troupes burundaises, a indiqué la Communiqué d'Afrique de l'Est (CAE), s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des directives du 20e sommet extraordinaire des chefs d'État de cette organisation, qui s'est tenu le 4 février dans la capitale burundaise, àBujumbura, de la réunion des chefs d'état-major des forces de défense de la CAE du 9 février à Nairobi, au Kenya, et du mini-sommet sur la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC, organisé en marge du 36e sommet de l'Union africaine, le 17 février à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Le calendrier de constitution et de déploiement du mécanisme de surveillance et de vérification de la CAE, chargé de surveiller et de vérifier le cessez-le-feu et le retrait de tous les groupes armés, rappelle-t-on, a été fixé au 28 février. Les États partenaires de la CAE ont, depuis, identifié les membres du mécanisme de surveillance et de vérification qui rejoindront d'autres mécanismes existants tels que le mécanisme de vérification ad hoc et le mécanisme de vérification conjoint élargi dans l'Est de la RDC.

Le président du Sommet des chefs d'État de la CAE et président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, a tenu le 2 mars une réunion consultative avec les commandants des mécanismes de vérification, en vue d'examiner les progrès et de mettre en place un cadre de vérification conjoint, conformément à la directive du mini-sommet sur la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC, qui s'est tenu le 17 février à Addis-Abeba.

Des fonds pour soutenir les efforts de rétablissement de la paix

La quête de la CAE pour trouver une solution durable à la restauration de la paix et de la sécurité dans l'Est de la RDC, rappelle l'organisation, a reçu le soutien du monde entier. En effet, indique la CAE, au cours du 36e sommet de l'Union africaine qui vient de s'achever, son Conseil de paix et de sécurité a engagé des fonds pour soutenir les efforts de rétablissement de la paix dans l'Est de la RDC, à partir du Fonds pour la paix de l'organisation continentale. D'autres partenaires de développement et organismes mondiaux se sont également engagés à continuer à soutenir le processus.

" La CAE reste déterminée à utiliser les cadres régionaux et mondiaux existants pour faire face à la crise sécuritaire et réitère l'appel des chefs d'État à un cessez-le-feu immédiat, au retrait de tous les groupes armés dans l'est de la RDC et à l'ouverture du dialogue ", indique l'organisation.