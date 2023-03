Sénégal: Formation aux technologies numériques high-tech - La coopération luxembourgeoise finance un centre de référence de 11 milliards Frs CFA

Le ministre de l'Economie et de la coopération du Grand-duché de Luxembourg a annoncé la construction d'un centre de référence dédié à la formation au numérique high-tech. Le projet a été présenté à Diamniadio, en marge de la visite de trois jours que le Grand-duc héritier du Luxembourg a effectué au Sénégal.

La coopération luxembourgeoise va ouvrir un centre de référence en matière de formation aux métiers numériques. La cérémonie pour la présentation du centre a eu lieu à l'occasion de la visite que le Grand-Duc héritier du Luxembourg a effectuée à Dakar, en compagnie du ministre luxembourgeois de l'Economie, de la coopération et de l'action humanitaire. Ce centre dédié à la formation aux métiers du numérique High-Tech s'inscrit dans le cadre du programme indicatif de coopération (PIC 4) que la coopération luxembourgeoise est en train de dérouler au Sénégal et qui expire à la fin de l'année 2023. Ce projet "phare" va mobiliser une enveloppe de 11,3 milliards de frs CFA, selon Frantz Fayot, le ministre luxembourgeois de l'Economie, de la coopération et de l'action humanitaire, qui a par ailleurs salué le dynamisme de la coopération entre le Sénégal et le Grand-Duché de Luxembourg. " Un beau projet pour les enseignements en matière de high-tech, c'est un parallèle assez intéressant qui nous dit qu'il faut privilégier le high-tech sans oublier le low-tech. Les deux sont importants pour une économie qui est complète et entière. C'est aussi un trait d'union entre les domaines traditionnels de la coopération entre le Sénégal et le Luxembourg, à savoir la formation professionnelle qui est un domaine absolument prioritaire pour le Sénégal. Nous avons pu nous en rendre compte dans les discussions avec le Président Macky Sall " a dit M. Fayot.

La ministre de la Formation professionnelle a salué le projet qui va contribuer, selon elle, à élargir l'accès à la formation professionnelle et en même temps satisfaire la demande en ressources humaines qualifiées. " Ce centre va renforcer l'écosystème des centres de formation du Sénégal et contribuer au renforcement de l'axe du développement du capital humain. Il sera d'un grand apport à la jeunesse ", a fait Mariama Sarr. Ce centre sera implanté au sein du centre financier et juridique, quartier des affaires " de la nouvelle ville de Diamniadio. En plus de répondre aux objectifs de la formation et l'entreprenariat numérique, il sera aussi un lieu d'apprentissage et de formation au niveau BT et BTS.