Sénégal: FESPACO 2023 - Le Sénégal en quête d'un autre sacre

La 28ème édition du Festival panafricain du cinéma et de télévision de Ouagadougou (Fespaco) qui s'est ouvert le 25 février dernier, baisse ses rideaux ce samedi 4 mars. Pour ce plus grand festival du cinéma d'Afrique, le Sénégal est encore bien représenté dans les catégories des longs métrages et courts métrages.

Le Sénégal va-t-il remporter l'Etalon d'or du Yennenga pour la 28ème édition du FESPACO placée sous le thème " Cinéma d'Afrique et culture de la paix " et qui prend fin ce samedi 4 mars, avec le film " Xalé " du réalisateur Moussa Sène Absa, seul film sénégalais en lice pour la plus haute distinction de ce plus grand festival du cinéma d'Afrique dans la catégorie long métrage fiction sur les 15 ? La réponse ne va pas tarder. En effet, l'Etalon d'or du Yennenga est la plus haute distinction du FESPACO. Le réalisateur sénégalais Alain Gomis l'avait remporté en 2017 à travers son film " Félicité ". Il avait déjà remporté l'Etalon d'or de Yennenga lors de l'édition 2013 du FESPACO, avec le long métrage " Tey " (Aujourd'hui). Il faut dire que le Sénégal a marqué ses empreintes à la 28ème édition du FESPACO avec une sélection de huit films dans les catégories courts métrages fictions et documentaires.

Ce, sur 170 films en compétition venant de 35 pays sur les 1142 inscrits. Pour la catégorie long métrage documentaire, les films " Doxandem, les chasseurs de rêves " de Saliou Sarr alias " Alibéta " et " L'argent, la liberté, une histoire de FCFA " de Katy Léna Ndiaye, ont été retenus. Deux films sénégalais fictions figurent aussi dans la compétition " Perspective ". Il s'agit du film " Le mouton " de Saada de Pape Bounama Lopy et " Dent pour dent " de Ottis Ba. Il en est de même pour la compétition shorts où les films " Astel " de Ramata Toulaye Sy et " Xaar Yalla " de Mamadou Khouma Guèye seront en lice. La série " Yaye.0 " du Serigne Ababacar Ba est retenue sur la catégorie des séries de télévisions. En effet, le Sénégal a toujours joué sa partition au FESPACO. En 2021, le film " Baamum Nafi " de Mamadou Dia qui parle de l'extrémisme religieux, du terrorisme, était en lice au FESPACO, dans la catégorie long-métrage fiction pour l'Etalon d'or du Yennenga qui a finalement été remporté par le réalisateur somalien, Ahmed Khadar à travers son film "La femme du fossoyeur". Toutefois, le Sénégal est rentré avec plusieurs distinctions. Notre pays qui avait 15 films en compétition officielle, est rentré avec 11 prix. Il s'agissait, entre autres, du prix de la meilleure interprétation masculine qui est revenu à Alassane Sy pour son personnage Tierno dans le film " Baamum Nafi ", du poulain d'or remporté par le film "Sër Bi : les Tissus Blancs" de Moly Kane qui a reçu une double récompense. En 2019 également, les réalisatrices Khadidiatou Sow et Angèle Diabang avaient été récompensées lors du FESPACO.