Afrique: Pour de meilleures conditions d'apprentissage dans les daaras - Le projet TAWDE pour l''Inclusion des talibés au Sénégal et au Mali'

L'ONG Secours islamique France (SIF) tire un bilan satisfaisant de la phase 1 du projet TAWDE. La 2e rencontre du Comité technique sous régional du projet "Inclusion des talibés au Sénégal et au Mali" s'est ouverte avant-hier à Dakar. Les travaux du comité ont duré deux jours.

Le projet TAWDE, "Inclusion des talibés au Mali et au Sénégal", est exécuté par l'ONG Secours islamique France (SIF). Selon le chef de mission, Benoit Schirmer, la rencontre a pour objet de présenter les résultats de l'évaluation externe de la phase finale du projet ainsi que la validation de l'ensemble de la logique d'intervention de la phase 2 du projet.

Evaluant les résultats engrangés lors de la phase 1, l'adjoint du chargé du Programme éducation et bien-être à Secours islamique France dira ceci : "Pour la première phase du projet, nous avons travaillé sur l'environnement des daraas, en facilitant l'accès aux infrastructures et aux équipements. Nous avons facilité aussi l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Nous avons agi sur le cadre protecteur des enfants, en y installant des cadres protecteurs dans les zones d'intervention au Sénégal et au Mali, sans oublier l'installation de comités d'auto protection des talibés. Ainsi, nous avons touché 15 daraas au Sénégal et 6 au Mali et 1000 enfant et jeunes talibés ont été impactés dont 300 au Mali et 750 au Sénégal", explique Mansour Sow. Selon toujours ce dernier, leur objectif est de faire en sorte que le daraa soit un cadre adapté pour un bon apprentissage des enfants.

"Au Sénégal, la prise en compte des écoles coraniques est une exigence", selon Ousmane Ndiaye. Le projet "Inclusion des talibés au Mali et au Sénégal" vise à favoriser l'inclusion des talibés dans leur société, au Mali et au Sénégal. Au Sénégal, la carte éducative est fortement impactée par les écoles coraniques. A en croire Ousmane Ndiaye, chargé de la Planification au niveau de la Fédération des maîtres coraniques du Sénégal, cette année, 24.525 écoles coraniques ont été recensés à travers le Sénégal, avec un peu plus de 2 millions d'apprenants.

La rencontre a été présidée par Bassirou Kébé, Conseiller du président de La République chargé de l'Enfance. Pour M. Kébé, malgré les difficultés qui demeurent, le gouvernement du Sénégal fait des efforts énormes pour améliorer les conditions d'apprentissage des enfants dans les écoles coraniques, donnant comme exemple le Programme de modernisation des daraas, les engagements du Chef de l'Etat etc.

La présence du Burkina Faso à l'atelier se justifie par sa prochaine inclusion dans la 2e phase du programme de Secours Islamique France.