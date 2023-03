Sénégal: Lutte / Sa Thiès-Reug Reug ce dimanche à l'arène nationale - La sortie des ' génies ' de l'arène

De toutes les affiches concoctées cette saison par Gaston Productions; celle opposant ce dimanche 5 mars à l'Arène nationale, Sa Thiès à Reug Reug est sans doute la plus sublime. Au sorire d'une défaite amère face à Boy Niang 2, le jeune frère de Balla Gaye 2 ambitionne de relever le défi majeur de mettre fin à l'invincibilité de Reug Reug et de relancer sa marche vers la Cour des ténors ou VIP de l'arène.

L'Arène nationale, sera ce dimanche 5 mars le théâtre d'un combat de rêve qui oppose Sa Thiés à Reug Reug. Une affiche prometteuse qui va encore faire courir les amateurs et les puristes de l'arène. Les enjeux seront de taille pour les deux protagonistes qui reste sur une bonne dynamique depuis le début de leur carrière. Mais ils le seront plus pour le fils de Guédiawaye qui sort d'une cinglante défaite contre Boy Niang. SaThiès voudra donc relever le défi de la relance et redonner le sourire à la famille de Double Less qui, quelques semaines plutôt, avait subi une grosse désillusion avec la surprenante défaite du grand frère Balla Gaye 2 devant le même Boy Niang 2. Il faudra sortir le grand jeu, voir créer l'exploit de signer la première défaite de Reug Reug. Au niveau de la masse pondérale et de la vivacité qu'on lui reconnait, Sa Thiés a bien les bagages techniques et le mental pour venir au bout de n'importe quel adversaire dans cette présente arène.

Ses expéditives victoires remportées depuis le début de sa carrière démontrent à souhait son talent.Ce combat constitue en quelque sorte une dernière marche qui devra lui permettre pour d'accéder le cercle réduit de ténors ou VIP de l'aréne. Ce ne sera pas une simple partie de plaisir devant le lutteur de Thiaroye qui est considéré comme un génie dans son domaine. Après avoir remporté un nombre incalculable de trophée ; dans les séances de lutte sans frappe " Mbappat ", Reug Reug s'est illustré dans le MMA et surtout dans la lutte avec frappe. Il est aujourd'hui le seul lutteur dans l'arène, à n'avoir pas enregistré de défaites avec ses 15 victoires et ses deux sans verdict. Cet élogieux palmarès lui permet d'endosser le costume de favoris de cette sublime confrontation. Lors des sulfureux face à face entre les deux lutteurs, le lutteur de Thiaroyois a affiché une grosse confiance. Il est convaincu qu'en dix combats, il est capable de battre autant de fois Sa Thiés. Le défi est énorme et seule la réalité de l'enceinte comptera ce dimanche.