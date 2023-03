Ghana: Premier League / Arsenal - Partey inspire une remontada sensationnelle et rend hommage à Christian Atsu

Mené 2-0 cet après-midi contre Bournemouth, Arsenal s'impose 3-2 au final grâce à une remontada inspirée par Thomas Partey. L'international ghanéen a profité de l'occasion pour rendre hommage à Christian Atsu décédé le mois dernier dans les ravages du séisme en Turquie.

Les Gunners reprennent ces cinq points d'avance sur Man City tombeur 2-0 de Newcastle un peu plus tôt en Premier League. Mais cela n'a pas été facile car, Arsenal a mal commencé le match encaissant après seulement dix secondes à l'Emirates Stadium.

sur un but de Phillip Billing. Alors que les hôtes dominaient le match, Bournemouth a corsé l'addition en seconde période sur une réalisation de Marcos Senesi à la 57e minute. Cependant le cours du jeu a complètement changé quand Partey a réduit le score à la 62e.

Il s'agit du 3e but du joueur de 29 ans cette saison en 21 apparitions de Premier League. Le but de la star des Black Stars a inspiré deux autres des Gunners qui ont senti leur motivation se décupler. Ben White à la 70e et Reiss Nelson à la 90e+7 ont scellé une partie complètement folle.

Lors de la célébration de cette victoire, Partey a enlevé son maillot et en dessous est écrit " Repose bien Christian Atsu ", rendant hommage à son compatriote et coéquipier en sélection. Ce dernier est décédé le mois dernier lors du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie.