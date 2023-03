Afrique: Premier League / Owen - " Salah va devenir l'un des plus grands buteurs "

Après son but de mercredi soir contre Wolverhampton, Mohamed Salah a reçu des éloges de la part de Michael Owen.

L'équipe des Reds a gagné 2-0 le match face aux Wolves et Salah a marqué le second but après celui de Virgil van Dijk à Anfield. L'ailier égyptien de 30 ans a inscrit son 129e but en Premier League lors de la rencontre. Pour Owen, le buteur va dépasser les 163 de Robbie Fowler. " C'est juste un joueur de haut niveau. Sur le point de battre un autre record - il fait partie d'une génération. ", a déclaré Owen a dit, selon HITC.

Depuis six ans qu'il est là, il a contribué, absolument. Il a probablement été le plus gros contributeur. Il est à l'avant-garde depuis de nombreuses années maintenant. Il entrera dans le livre des records, sans aucun doute. Il est passé devant moi il y a quelque temps. Maintenant, il est sur le point de dépasser Robbie Fowler. Qui est le prochain ? Il va devenir l'un des plus grands. ", a affirmé l'ex star de Liverpool et de Manchester United.