Angola: La communauté juridique doit rétablir la confiance - Déclare le bâtonnier de l'OAA

Cuito (Angola) — La communauté angolaise a besoin de retrouver le sentiment de confiance dans le système judiciaire et dans le système judiciaire, a plaidé vendredi, dans la ville de Cuito, province de Bié, le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Angola (OAA), Luís Paulo Monteiro.

S'exprimant lors de la cérémonie d'investiture des nouveaux membres de l'Ordre des avocats d'Angola (OAA) à Bié, le bâtonnier a déclaré qu'il était important de tenir, dans les plus brefs délais, un congrès de la justice, au cours duquel devraient intervenir les titulaires des organes judiciaires, associations et syndicats médico-légaux, universitaires et spécialistes de différents domaines de la connaissance.

L'idée, a-t-il souligné, vise à réfléchir sérieusement sur le fonctionnement du système judiciaire et de la justice, notamment sur la manière de nommer les présidents et vice-présidents des juridictions supérieures (Cour suprême, Cour constitutionnelle et Cour des comptes).

Le responsable a dit que les mandats sont longs (sept ans), l'avis étant une sorte de présidence tournante avec des mandats de trois ans, à l'instar de ce qui se passe déjà avec les présidents des cours d'appel.

António Buta Cambinga Venâncio, élu en février nouveau président de l'Ordre des Avocats d'Angola (OAA) à Bié, devant Aldino Gil.

Il a assuré qu'il travaillerait pour unir de plus en plus de membres de la classe.

L'OAA dans cette province compte 55 avocats affiliés.