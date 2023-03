Angola: Doha accueille la Conférence des pays les moins avancés

Doha — " Du potentiel à la prospérité " est le thème qui guidera, du 5 au 9 mars (dimanche à jeudi), la 5e Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés (PMD5), qui se déroulera dans les pays riches et ville moderne de Doha, capitale du Qatar, avec la participation de l'Angola.

Doha, dont le pays est situé en Asie continentale, sur la soi-disant péninsule arabique, accueillera des chefs d'État, des représentants de gouvernement, des parlementaires, des organisations de la société civile, des jeunes et la communauté internationale en général, pour participer à la réunion.

Après avoir captivé l'attention de la planète, avec la réalisation de la "Coupe du monde 2022", du 20 novembre au 18 décembre, remportée par l'Argentine, le même Qatar, avec une extension d'un peu plus de 11 mille kilomètres carrés (elle rentrerait presque trois fois dans la province angolaise de Bengo), rejoint les Nations Unies pour accueillir la Conférence des PMA.

L'événement, destiné à 46 pays catalogués par l'ONU comme PMA en 2021, aura sur la table des discussions le climat, la finance et l'assurance des risques, l'énergie durable, la formation à la résilience, le genre, l'autonomisation des jeunes, l'innovation et la numérisation, les innovations financières axées sur les jeunes , le commerce, la coopération sud-sud et le partage des connaissances, entre autres sujets.

L'Angola sera représenté par la vice-présidente de la République, Esperança da Costa, à un moment où le pays est à environ un an de quitter la liste, selon le Comité des politiques de développement des Nations Unies (CDP), qui a prévu , pour 2024, l'ascension de l'Angola.

La Graduation (également appelée ascension) est comprise comme un progrès partiel vers les objectifs de développement durable (ODD), indiquent les documents de l'événement, ajoutant que, dans l'entre-temps, les pays gradués doivent poursuivre les défis liés aux objectifs énoncés dans l'Agenda 2030 des Nations Unies.

Toujours sur le PMA, selon l'Organisation des Nations Unies (ONU), ce sont des nations à faible revenu, vulnérables aux chocs économiques et environnementaux et avec de faibles niveaux de ressources humaines. La classification suit des critères tels que le revenu par habitant, l'indice des ressources humaines, l'indice de vulnérabilité économique et environnementale.

Pour qu'un État sorte de la catégorie des PMA, il doit surmonter deux des trois critères (revenu par habitant, ressources humaines, vulnérabilité économique et environnementale) ou avoir un revenu par habitant deux fois supérieur à la limite de graduation des revenus, à deux réunions triennales consécutives du CDP.

Lors d'une deuxième réunion, cet organe peut recommander la graduation du pays, qui a lieu au moins trois ans plus tard, après que la recommandation du CDP ait été approuvée par le Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) et prise en résolution par l'Assemblée générale.

L'Afrique, avec 33 États, domine l'univers des pays les moins avancés, suivie par l'Asie et le Pacifique avec 12, et la région des Caraïbes avec un. Ensemble, selon les données de l'ONU, ils représentent environ 12 % de la population mondiale.

L'Angola, la Guinée-Bissau, le Mozambique, São Tomé et Príncipe et le Timor oriental sont les cinq pays lusophones qui composent la liste. Le Cap-Vert a quitté le groupe (diplômé) en décembre 2007.

En décembre 2021, date du dernier examen, six pays ou territoires avaient abandonné la catégorie des PMA, notamment le Botswana (1994), le Cap-Vert (2007), les Maldives (2011), les Samoa (2014), la Guinée équatoriale (2017) et Vanuatu (2021).

Avant l'Angola, São Tomé et Príncipe et les Îles Salomon, dont la graduation est prévue pour 2024, le Bhoutan devrait monter (2023), tandis que pour le Bangladesh, le Laos et le Népal, l'attente pointe vers l'année 2026.

En ce qui concerne l'événement, qui se déroule dans la capitale qatarie, il y a la conviction que les PMA ont besoin d'investissements audacieux dans les systèmes de santé, d'éducation et de protection sociale et de toutes les ressources nécessaires pour mettre pleinement en oeuvre l'Agenda 2030 et les Objectifs de développement durable (ODS).

La conférence vise à créer les conditions pour la mise en oeuvre du Programme d'action de Doha (PDoA), qui appelle à une nouvelle génération de partenariats pour améliorer les capacités des PMA, éradiquer la pauvreté, faire progresser la transformation structurelle, le commerce et l'intégration régionale.

Il a également pour objectif de tirer parti de la science et de l'innovation, de renforcer la résilience et la durabilité, de promouvoir un rôle particulier pour les jeunes et d'accélérer la graduation de 15 PMD d'ici 2031.

La réunion, prévue en janvier 2022, a été reportée en raison de la recrudescence des infections au coronavirus à l'époque.

L'histoire raconte que la première Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés s'est tenue à Paris, en 1981, la deuxième, en 1990, également à Paris, la troisième, en 2001, à Bruxelles, accueillie par l'Union européenne.