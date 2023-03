Angola: La vice-présidente de la République est à Doha pour la Conférence des PMA

Doha — La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, est à Doha, capitale du Qatar, depuis les premières heures de ce samedi, pour participer du 5 au 8 mars, à la 5e Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés (PMA).

La conférence constitue une opportunité, dans cette décennie, pour accélérer le processus de développement durable.

À cet effet, l'assistance et le soutien internationaux sont essentiels pour libérer tout leur potentiel et garantir que les PMA sont en mesure de trouver leur propre voie vers la prospérité, ajoute le communiqué.

Au cours de la conférence, dont le thème est "Du potentiel à la prospérité", les Chefs d'État et de gouvernement rencontreront le secteur privé, la société civile, les parlementaires et les jeunes pour présenter de nouvelles idées, redéfinir le soutien et encourager le respect des engagements convenus dans le cadre du Programme d'action de Doha.

Des sessions plénières, des tables rondes thématiques de haut niveau et une série d'événements parallèles sont prévus, certains consacrés au secteur privé, aux jeunes, aux parlementaires et à la coopération Sud-Sud.

Accompagnent la vice-président de la République dans ce voyage dans la capitale qatarie, entre autres entités, le ministre de l'Économie et de la Planification, Mário Augusto Caetano João, la ministre de l'Environnement, Ana Paula Chantre Luna de Carvalho, les secrétaires d'État à la Coopération internationale et aux Communautés Angolaises et au Commerce, respectivement, Domingos Vieira Lopes et Amadeu Leitão Nunes.

Font également partie de la délégation l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Angola auprès de l'État du Qatar, António Coelho Ramos da Cruz, des représentants de la Maison civile du Président de la République, du Parlement, des Entreprises publiques angolaises et de la société civile.

La première Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés s'est tenue à Paris, en 1981, la deuxième, en 1990, également à Paris, la troisième, en 2001, à Bruxelles, accueillie par l'Union européenne, la quatrième à Istanbul, Turquie, en 2011.