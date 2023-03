Angola: L'Angola présent à la Bourse du Tourisme du Portugais avec 20 opérateurs

Luanda — Vingt voyagistes, y compris des particuliers et des institutions, représentent l'Angola à la Bourse du tourisme de Lisbonne (BTL), qui rassemble, depuis le 1er mars, des exposants de divers pays du monde, dans le bâtiment FIL, au Parc des Nations.

L'événement est une plate-forme commerciale et une grande attraction pour les personnes ayant un grand intérêt pour les voyages touristiques ou d'entreprise, il réunira donc des entreprises, des marques, des produits et des visiteurs internationaux pendant cinq jours.

Pendant ce temps, TAAG profite de l'événement pour souligner la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie commerciale de l'entreprise pour le marché portugais, où, en plus de la croissance et de la consolidation de la liaison traditionnelle Luanda-Lisbonne, elle entend explorer des routes supplémentaires.

L'intention, selon une note parvenue à l'ANGOP, est de faire de la capitale portugaise un multipoint pour attirer les touristes du Portugal et de l'Europe vers des destinations en Afrique et au Brésil, couvertes par cet opérateur aéronautique angolais.

À cette fin, des campagnes de marketing et de communication en ligne sont en cours, dans le but de promouvoir une gamme d'activités et de loisirs exotiques, culturels, gastronomiques et sportifs en Angola, au Mozambique, à São Tomé, en Namibie, en Afrique du Sud et au Brésil.

Le communiqué indique que la liaison Luanda-Lisbonne est l'une des liaisons internationales les plus consolidées de la TAAG, avec actuellement des vols biquotidiens. Chaque année, il transporte des milliers de passagers, ce qui représente la forte relation et historique qui unit l'Angola et le Portugal.

Entre autres personnalités, le stand de la compagnie aérienne angolaise a reçu la visite du président de la République du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, qui s'est entretenu avec la délégation angolaise lors de l'événement.

BTL, également appelée Foire Internationale du Tourisme du Portugal, est le point de rencontre des professionnels liés au tourisme et un espace d'application des dernières tendances de ce marché, impliquant des agences de voyages et des offices de promotion touristique de différents pays.