Congo-Kinshasa: RC Lens - Brice Samba ne comprend pas les critiques

Très bon depuis le début de la saison 2022-2023, le RC Lens traverse des difficultés depuis quelques semaines.

Sur les six derniers matchs joués en Ligue 1, les Sang et Or n'ont obtenu qu'une seule victoire. Logiquement, ils font de plus en plus face aux critiques. Une situation que le gardien lensois, Brice Samba, ne comprend pas.

" Si l'on est moins bons individuellement ? Non. On a mal habitué les gens à gagner les matchs. C'est la meilleure saison du RC Lens depuis 120 ans. Pour nous, il n'y a pas de baisse de régime. Une saison reste un long parcours. Ce n'est jamais calme. Il y a des tempêtes. Si on reprend notre rythme comme en début de saison, ça peut faire très, très mal ", a expliqué le Congolais dans des propos relayés par Maxifoot.

" On est habitués (aux critiques, ndlr). Quand je regarde le classement, on a trois défaites en L1. La seule autre équipe à trois défaites, c'est le PSG. A un moment donné, il faudrait se calmer. Si on doit être en haut, on le sera, on n'a pas de pression particulière ", a ajouté Brice Samba.

Ce samedi, Lens affronte Lille dans le derby du nord, à l'occasion de la 26e journée de Ligue 1.