Sénégal: Sédhiou - Financement et autonomisation des femmes via une calebasse de solidarité : Victorine Ndèye sonne la victoire de l'économie sociale et solidaire

Cette rencontre a réuni avant-hier, jeudi 2 mars, à Médina Wandifa, les membres de l'association de lutte contre la soudure, l'endettement (ALSE) et les responsables du réseau national de calebasses de solidarité(RENCAS). Ce cadre fédère 11 régions du Sénégal avec plus de 60.000 membres et se veut une structure de solidarité dans la lutte contre la pauvreté notamment chez les femmes. C'était en présence de Mme le ministre Victorine Ndèye en charge de la microfinance et l'économie sociale solidaire.

Dans ses propos liminaires, Mme le ministre de la microfinance et de l'économie sociale solidaire a déclaré que " ce réseau est très dense avec 60.000 membres présents dans 11 structures à travers 15 organisations faitières. C'est un réseau qui incarne toute la symbolique du ministère à travers l'économie sociale et solidaire et à travers les financements pour réduire les inégalités. Et ce réseau répond aussi à la territorialisation des politiques publiques parce qu'à travers ce réseau, nous pouvons atteindre toutes les cibles à travers le Sénégal ", a dit Victorine Ndèye. Elle a indiqué que " la remise du matériel aujourd'hui concerne 11 ponts bascules, 11 hangars et la remise de deux véhicules de transport pour être dans la logique d'être dans une centrale d'achat. Nous les accompagnons également à ouvrir des boutiques solidaires ".

Une initiative qui fait école !

Dans son adresse, Mme Ndèye Wade assistante à la coordination nationale relève que " les engagements pris pour la journée nationale de partage d'initiatives sur l'économie sociale et solidaire est une réalité. Vous avez pris l'engagement d'une subvention de 50 millions de francs CFA et une ligne de crédit au réseau RENCAS à hauteur de 100 millions de nos francs. Aujourd'hui nous sommes ici à Médina Wandifa pour la concrétisation de ces engagements ", a attesté Mme Ndèye Wade.

Avant de préciser que " 25% de ces crédits sont alloués aux jeunes ". Pour sa part, la présidente de réseau national de calebasses de solidarité du Sénégal a souligné qu' " il y'a juste deux semaines, nous étions à Thiès pour célébrer la journée de partage sur les initiatives d'économie solidaire, la calebasse de solidarité. Le RENCAS, malgré son jeune âge, a du potentiel, il est composé de 15 réseaux fédéraux, 272 réseaux de proximité, 58 réseaux communaux " note Coumba Diallo. En 2005, à Médina Wandifa où tout a commencé, dit-on avec un apport volontaire et anonyme de moins de 500f par membre, l'association se retrouve aujourd'hui avec 600 millions de francs CFA, témoignent les participants.