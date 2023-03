Afrique de l'Ouest: FESPACO - ' Xalé... ' de Moussa Sène Absa meilleur long-métrage fiction UEMOA

Cette année, les 21 prix spéciaux ont bénéficié d'une manne de 126 millions de FCfa, en plus de trophées et attestations. Durant la cérémonie de remise, hier, " L'Envoyée de Dieu " de Amina Mamani Abdoulaye s'est démarquée avec 5 prix dont une mention spéciale. Les films sénégalais " Xalé ... " et " Sira " ont aussi tiré leur épingle du jeu.

OUAGADOUGOU - Pour les prix spéciaux de la 28ème édition du Fespaco, le réalisateur sénégalais Moussa Sène Absa a remporté un des trophées en jeu pour son film " Xalé, les blessures de l'enfance ", aussi en compétition pour l'Étalon d'or de Yennenga. Il s'agit du Prix spécial Uemoa pour le meilleur long-métrage fiction, doté d'un chèque de 8 millions de FCfa. Le film a aussi gagné le Prix spécial du plus jeune comédien Cedeao avec l'interprétation de son actrice Ngissaly Barry. Elle a bénéficié de la somme d'un million de FCfa. Le film burkinabè " Sira ", qui est aussi sénégalais avec la production de Sunuy Films, a remporté quatre prix. Sa réalisatrice, Apolline Traoré, porte-étendard burkinabè, a conforté sa réputation de bête des prix des prix spéciaux. Elle s'adjuge les Prix spéciaux de la meilleure réalisatrice ouest-africaine (10 millions de FCfa), de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso (7 millions de FCfa), du Conseil de l'Entente Félix Houphouët-Boigny (10 millions de FCfa) et de WaterAid pour le climat, l'eau et l'assainissement (5 millions de FCfa).

Mais la sensation a été incontestablement Amina Mamany Abdoulaye avec son oeuvre " L'Envoyée de Dieu ". La jeune réalisatrice nigérienne a eu 4 prix et une mention spéciale. Cette production filmée par le chef opérateur sénégalais Amath Niane est sacrée Prix spécial Uemoa court-métrage, accompagné d'une enveloppe de 5 millions de FCfa. Le film a aussi gagné le Prix spécial du Fonds Gambere Ernest et du Prix spécial de la Conférence épiscopale Burkina Faso (2 millions de FCfa chacun). Enfin, elle remporte le Prix spécial de la Chance mise en jeu par la Loterie nationale burkinabè (Lonab), avec 5 millions de FCfa, et la mention spéciale du Prix Houphouët-Boigny.