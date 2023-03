Angola: Le gouvernement angolais veut une pêche durable et compétitive

Luanda — La ministre de la Pêche et des Ressources marines, Carmen Sacramento Neto, a déclaré vendredi en République du Panama que le gouvernement angolais entendait promouvoir une pêche écologiquement durable dans le pays, efficace en termes de ressources, innovante, compétitive et basée sur la connaissance.

À cet effet, a dit Carmen Neto, la mise en oeuvre d'une stratégie favorable au développement de l'économie bleue est en cours, ce qui suppose une vision systémique du processus de développement aux niveaux local et national, ainsi que la nécessité de partager les droits, responsabilités et pouvoir avec les communautés des zones côtières, notamment en ce qui concerne la pêche artisanale.

Selon un communiqué de presse auquel l'ANGOP a eu accès vendredi, la responsable angolais qui s'exprimait dans l'un des panels sur la responsabilité de la pêche durable lors de la "VIIIe Conférence mondiale sur les océans", a également défendu qu'il est urgent de rendre durable au niveau mondial.

" La lutte contre la surpêche est un avantage mutuel pour nous et pour la planète. En préservant nos ressources marines, nous permettons à plus de personnes d'avoir accès aux protéines dont elles ont besoin pour une vision saine ", a souligné la ministre.

Elle a mentionné qu'une gestion plus efficace de la pêche permettrait la reconstitution des stocks et des écosystèmes, augmentant la quantité de ressources halieutiques de manière durable et permanente.

Selon les données du ministère de la pêche et des ressources marines, le sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture fournit des emplois importants, en particulier dans le domaine de la pêche artisanale.

On estime que 150 000 personnes gagnent leur vie dans la pêche. Au moins 45 000 personnes vivent directement de la pêche en mer et 82 000 autres sont employées dans des activités de soutien à la pêche et à l'aquaculture.

Dans de nombreuses zones côtières, environ 50 pour cent de la population dépend directement ou indirectement de la pêche pour sa subsistance et sa subsistance. Plus de 90 pour cent des emplois se trouvent dans la pêche artisanale. Les femmes représentent jusqu'à 80 pour cent des personnes impliquées dans la transformation et la commercialisation artisanales.

La conférence annuelle sur les océans, qui réunit des représentants de gouvernements, du secteur privé, d'organisations internationales, d'organisations non gouvernementales, d'universitaires et de scientifiques, est suivie par son mentor, l'ancien secrétaire d'État américain, John Kerry, qui participe en tant qu'envoyé du gouvernement de Joe Biden.

John Kerry a averti que l'action humaine menace la survie même des écosystèmes océaniques.

La délégation angolaise à la VIIIe Conférence sur les océans comprend l'ambassadrice angolaise à Cuba et non résidente au Panama, Maria Cândida Pereira Teixeira, la directrice des affaires maritimes, Tânia Barreto, la sous-directrice de cabinet et consultante du ministre, Sandra Pinheiro de Freitas et Reis Jamba, ainsi que des diplomates de la mission angolaise à La Havane, République de Cuba.