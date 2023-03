Congo-Brazzaville: Partenariat économique - La France s'engage à soutenir les priorités du Congo

En marge de la visite le 3 mars du président français, Emmanuel Macron, à Brazzaville, le Congo et la France ont signé une convention de financement et un contrat d'assistance technique pour soutenir les priorités du Congo et renforcer le partenariat franco-congolais dans la gestion durable des forêts, et la diversification économique.

Signés entre le ministre de l'Economie et des Finances, Jean-Baptiste Ondaye, pour la République du Congo, et la secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux, Chrysoula Zacharopoulou, et le directeur général de BPI France, Nicolas Dufourq pour la France, ces accords témoignent de la volonté des deux parties de relever ensemble les défis communs.

" Nous partageons une même volonté d'avancer ensemble, de relever ensemble nos défis communs. Pour nous Français, cela veut dire renforcer notre soutien aux priorités congolaises, en vous appuyant via nos investissements et notre expertise ", a déclaré Chrysoula Zacharopoulou.

Sur les deux conventions paraphées, la première porte sur le financement du programme Kopekoba dont la contribution française s'élève à plus de 65 millions d'euros. Elle vise à soutenir les priorités du Congo en matière d'aménagement du territoire. L'objectif étant de contribuer à financer et structurer une agriculture dynamique, durable et respectueuse de l'environnement.

Selon la secrétaire d'Etat, ce projet concrétise l'ambition collective issue de " One Planet Summit " qui s'est tenu du 1er au 2 mars à Libreville, au Gabon, consacré à la préservation des forêts et la valorisation durable des ressources naturelles.

S'agissant de la deuxième convention, elle concerne un contrat d'assistance technique destiné à soutenir le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement (Figa) du Congo dans sa mission de dynamisation et de diversification de l'économie congolaise. Une expertise qui bénéficiera à des dizaines de petites entreprises congolaises en vue de favoriser leur croissance.

" L'appui dont vient de bénéficier le Figa est une contribution importante au processus de diversification économique dans lequel s'est engagé le gouvernement à travers le Plan national de développement (PND) 2022-2026 ", a indiqué pour sa part le ministre congolais de l'Economie et des Finances, précisant qu'il s'agit d'un accompagnement destiné aux PME et aux Très petites entreprises artisanales.

Le ministre Jean -Baptiste Ondaye, qui s'est félicité de l'excellente qualité des relations historiques qui lient les deux Etats, a rappelé quelques axes qui témoignent de la vitalité de l'axe Paris-Brazzaville

Il s'agit, a-t-il précisé, de quinze projets financés par le contrat de désendettement pour une enveloppe globale de 229 millions d'euros ; de trois prêts souverains d'un montant de 232 millions d'euros dédiés aux secteurs de l'énergie, de l'eau, d'assainissement des quartiers précaires de Brazzaville, et de deux instructions de soutien budgétaire de 112 millions d'euros dont 75 millions d'euros décaissés à ce jour.