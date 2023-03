Congo-Brazzaville: Coopération - Le Congo sollicite l'appui de la France au PND

Dans le communiqué conjoint rendu public le 3 mars à la fin du séjour de travail du président de la République française, Emmanuel Macron, à Brazzaville, le Congo a sollicité l'accompagnement de la France dans la réalisation du Plan national de développement (PND) 2022-2026.

Au cours des entretiens en tête-à-tête entre les présidents français, Emmanuel Macron, et congolais, Denis Sassou N'Guesso, les deux chefs d'Etat ont procédé à un large échange de vues sur les questions bilatérales, régionales et internationales. Ils ont souligné l'excellence et la qualité des relations historiques, d'amitié et de coopération qui existent entre les gouvernements congolais et français.

Au plan multilatéral, les deux chefs d'Etat se sont préoccupés des conséquences graves du conflit russo-ukrainien et ont lancé un appel pressant à la communauté internationale en vue de trouver une solution rapide à cette tragédie. Ils ont abordé la situation dans la sous-région Afrique centrale et condamné les activités déstabilisatrices des groupes armés qui sévissent le long de la frontière Est de la République démocratique du Congo (RDC). Ils ont appelé à une cessation immédiate des hostilités et au retour de la paix.

Les présidents français et congolais ont félicité tous les efforts de médiation entrepris aux niveaux continental et régional pour faire taire les armes dans cette partie de la RDC et se sont résolus à les accompagner. En outre, Emmanuel Macron et Denis Sassou N'Guesso se sont préoccupés également de la crise libyenne. Ils ont noté avec satisfaction la volonté des Libyens qui oeuvrent avec l'appui de la communauté internationale à la tenue de la conférence de réconciliation.

Par ailleurs, le président Emmanuel Macron a félicité son homologue Denis Sassou N'Guesso pour son implication personnelle dans la recherche d'une solution définitive à cette crise, en sa qualité de président du Comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Il a promis de l'accompagner dans l'accomplissement de cette mission délicate.

Les deux chefs d'Etat ont, en ce qui concerne les questions environnementales, réitéré leurs engagements en faveur de la pleine mise en oeuvre de l'Accord de Paris sur le climat. Le président Denis Sassou N'Guesso a rassuré son homologue français sur la détermination du gouvernement congolais à poursuivre les efforts dans la mise en oeuvre du Mémorandum d'entente sur l'environnement et de la Lettre d'intention de l'Initiative Cafi signée le 3 septembre 2019 à Paris. Il a remercié la France pour son appui à la République du Congo dans l'opérationnalisation des projets intégrateurs du Fonds bleu pour le Bassin du Congo.

Pour sa part, le président français s'est félicité de l'annonce faite par le président Denis Sassou N'Guesso lors de la 27e conférence des Etats parties à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP27) concernant le lancement d'une Décennie mondiale de l'afforestation. Le président Denis Sassou N'Guesso a remercié son homologue et a sollicité l'appui de la France pour la concrétisation de cette initiative. Le président Emmanuel Macron a exprimé au président Denis Sassou N'Guesso, au gouvernement et au peuple congolais ses remerciements pour l'accueil qui lui a été réservé ainsi qu'à la délégation qui l'accompagnait.