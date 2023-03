Sénégal: PUDC à Sédhiou - 7 milliards de FCfa injectés dans les départements de Bounkiling et Goudomp

Le Programme d'urgence de développement communautaire (Pudc) a profité du Conseil des ministres décentralisé de Sédhiou pour partager quelques chiffres retraçant ses réalisations dans les deux départements de Bounkiling et de Goudomp. Au total, 20 villages ont été électrifiés ou sont en cours d'électrification dans le département de Bounkiling, 6 systèmes hydrauliques réalisés, 2 postes de santé construits et équipés et un établissement réhabilité par le Pudc dans ce département. Des réalisations qui ont nécessité, selon le Programme, des investissements exacts de 3 044 877 597 FCfa.

Pour Goudomp, les interventions sont plus importantes pour avoir mobilisé exactement 4 472 705 592 FCfa. Un montant qui a également permis à ce département d'enregistrer des réalisations en cours ou déjà réceptionnées dans plusieurs domaines : 6 postes de santé, 56 villages électrifiés, 5 systèmes hydrauliques, 37 équipements post-récolte. Et le Pudc d'annoncer de belles perspectives pour ces deux départements. Le Programme promet d'élargir l'accès plus large des populations à l'eau et à l'électricité dans ces deux départements de Bounkiling et de Goudomp. L'objectif, rappelle le Pudc, est, entre autres, de renforcer la carte scolaire de ces deux départements, d'alléger les travaux des femmes et de favoriser un accès plus large des soins de santé aux populations bénéficiaires.

AMADOU BA APRÈS SA VISITE AU DAC DE NIMAYA

" Le Président Sall veut mettre fin à l'insécurité alimentaire au Sénégal "

À l'occasion de la tournée économique du Chef de l'État à Sédhiou, le Premier ministre, Amadou Ba, a visité, hier, le Domaine agricole communautaire (Dac) de Nimaya dans la commune de Koussy. Il a indiqué que l'État du Sénégal ambitionne de mettre fin à l'insécurité alimentaire dans tout le pays.

Le Premier ministre, Amadou Ba, s'est rendu, hier, au Domaine agricole communautaire (Dac) de Nimaya, dans la commune de Koussy. Il a été accueilli par les producteurs et les populations de la localité. Cette rencontre avec ces acteurs a été l'occasion pour le Premier ministre de visiter les périmètres agricoles qui sont installés dans un vaste espace. Ce sont des hectares de terre sécurisée par des clôtures en grillage et d'un mini-forage avec un système de pompage solaire. Sur place, ce sont différentes variétés qui poussent avec les promesses d'une bonne récolte.

Se réjouissant de voir les bons résultats du projet sur le domaine agricole, le Premier ministre a déclaré que la mise en oeuvre de l'appui à la sécurité alimentaire a pour vocation de contribuer à l'amélioration durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages et notamment les plus vulnérables ainsi qu'au renforcement des capacités de résilience d'ici à 2035. Amadou Ba a estimé que la sécurité alimentaire et nutritionnelle est un enjeu social, économique et politique que les pouvoirs publics cherchent à juguler. C'est ce qui explique, dit-il, que le Président Sall, au-delà de la résilience, parle de souveraineté alimentaire. Un engagement du Gouvernement à résoudre ces défis liés à la sécurité alimentaire et à la souveraineté alimentaire.

" Depuis la validation, en 2017, du Programme national d'appui à la sécurité nationale, le Gouvernement du Sénégal s'est attaqué aux problèmes structurels des populations. En effet, tous les Sénégalais doivent être en mesure d'accéder à la nourriture en qualité et en quantité suffisante pour répondre à leurs besoins nutritionnels et ainsi préserver leur santé sur une base quotidienne et dans la dignité ", a expliqué le Chef du Gouvernement. Il a souligné que c'est sur ces bases d'orientation claires, dégagées par le Président Macky Sall, que la Délégation de l'Union européenne a conclu avec le Gouvernement du Sénégal une convention de financement de 3 millions d'euros sur 4 ans. Une convention qui apporte une innovation de taille dans la lutte contre l'insécurité alimentaire au Sénégal à travers la mise en place d'exploitations familiales résilientes.

Le représentant de la Délégation de l'Union européenne, Jean Marc Pasini, a indiqué que l'Europe place l'humain au coeur de ses préoccupations. À cet effet, il a soutenu que la crise liée à la pandémie de Covid-19, les effets du changement climatique, la guerre de la Russie en Ukraine, qui ont généré des chocs économiques et sociaux considérables, ont impacté durablement la sécurité alimentaire et économique. C'est pourquoi, a-t-il annoncé, l'Union européenne a augmenté, à l'échelle de l'Afrique, son soutien de financement à hauteur de 1,6 milliard d'euros pour les pays les plus touchés par la sécurité alimentaire au Sahel ou au Tchad et autres.

Présent lors de la visite du Premier ministre, le maire de la commune de Koussy, Mamadou Diallo, a listé quelques doléances de ses administrés. Il a expliqué que Koussy polarise 29 villages parmi lesquels 4 hameaux sont électrifiés. Il a ainsi émis le voeu de son désenclavement interne avec la réalisation de pistes de production, l'aménagement d'unités autonomes d'exploitation au niveau du Dac permettant d'insérer le maximum de jeunes. Mieux, à travers la vocation agricole de sa commune, il a sollicité un lycée agricole pour orienter les jeunes dans cette filière. Pour conclure, il demande également la rénovation de la grande mosquée.

MACKY SALL AUX JEUNES DE SÉDHIOU

" Ceux qui vous invitent à des casses ne vous aiment pas "

" Ceux qui vous invitent à des casses ne vous aiment pas. Si vous détruisez le Ter, le Brt, les bus Dakar Dem Dikk, les infrastructures, vous ne le faites pas contre moi, mais contre vous, contre votre pays ". C'est le propos adressé par le Président Sall aux jeunes de Sédhiou.

À l'occasion de sa tournée économique dans la région de Sédhiou, le Chef de l'État s'est entretenu avec les jeunes du Pakao et du Fouladou Balantacounda à travers le concept " Jokko ak Macky ". Le Président Sall a déconseillé aux jeunes de suivre ceux qui les incitent à la casse des biens publics et des insultes sur les réseaux sociaux. Le Chef de l'État a bouclé, hier, sa tournée économique à Sédhiou après une semaine ponctuée par le lancement de travaux et l'inauguration d'édifices dans toute la zone. Il a profité de ce déplacement pour discuter avec les jeunes de Sédhiou sur la nécessité de préserver les édifices et biens publics ou appartenant aux entreprises étrangères lors des manifestations.

Il a également dénoncé les insultes qui sont légion dans le pays sur les réseaux sociaux. " Je ne vais jamais vous décevoir. C'est criminel de vouloir vous manipuler et de vous engager dans des combats qui vous desservent. Je ne vous dirai jamais des choses qui hypothèquent votre avenir pour servir mes propres intérêts ", a promis le Chef de l'État aux jeunes en les invitant au travail. Avant de poursuivre : " Ceux qui vous invitent à des casses ne vous aiment pas. Si vous détruisez le Ter [Train express régional], le Brt [Bus rapide transit], les bus Dakar Dem Dikk, les infrastructures, vous ne le faites pas contre moi, mais contre vous, contre votre pays. Passer son temps sur les réseaux sociaux à insulter les gens à longueur de journée n'améliore pas votre mode de vie. Cela ne fera que vous rendre plus aigris ", a-t-il expliqué aux jeunes de la région.

Sur ce, il leur a demandé de se battre pour participer au développement de leur pays sans songer à l'aventure en Europe, qui n'est que mirage. " Il faut croire en vous. Il n'y a plus rien en Europe. Sachez que c'est de par vos efforts que vous parviendrez à améliorer votre avenir. Tout le monde est pressé, mais on ne peut pas tout faire en même temps. L'État travaille suivant un budget. Mon père n'a pas fréquenté l'école, mais il nous a éduqué, nous y avons cru et aujourd'hui, je suis le Chef de l'État ", a-t-il dit en donnant l'exemple de son parcours d'enfant de famille modeste devenu Président de la République grâce à son abnégation. Par ailleurs, le Président Sall a annoncé qu'il va construire à Sédhiou un Institut supérieur d'enseignement professionnel (Isep), un Centre de formation professionnelle et des Maisons de la jeunesse dans les différents départements de la région, un stade municipal et d'autres importants projets pour les jeunes.