Cameroun: Lions indomptables - Rigobert Song Bahanag retrouve Lens

Rigobert Song Bahanag s'est rendu au stade Félix Bollaert de Lens samedi pour suivre le derby du Nord de la France entre Lens et Lille. Deux des 34 joueurs présélectionnés chez les lions devaient s'affronter : Jean Emile Junior Onana et Carlos Baleba.

Jean Emile Junior Onana est resté sur le banc du Losc pendant toute la rencontre. Carlos Baleba est monté au jeu à la 87ème pour le grand bonheur du Manager-Sélectionneur des Lions Indomptables, lui même ancien pensionnaires de Lens (2002-2004).

Les Lions rentrent bientôt en stage préparatoire à la double confrontation Cameroun Vs Namibie, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2023.

Sur le terrain : un derby engagé pour un résultat serré

Les Sang et Or ont dominé la première période, marqué par le but contre son camp de Fonte sur un coup franc de Fulgini. En seconde période, les Dogues ont proposé un visage plus conquérant face aux hommes de Franck Haise.

Jonathan David a ouvert le score pour la 6e fois au cours d'un match de Ligue 1 Uber Eats cette saison, inscrivant au passage son 16e but en championnat. Il célèbre de la plus belle des manières sa 100e apparition en Ligue 1 Uber Eats.

Le gardien artésien Samba a multiplié les exploits en fin de match pour sauver un point précieux dans la course au podium.

Contraint ainsi au partage 1-1 dans le derby du nord, le Racing Club de Lens grimpe provisoirement sur la 3e marche du podium de Ligue 1.

Lille demeure 6e et revient à un point de Rennes qui reçoit Marseille ce dimanche en clôture de la 26e journée.

Le XI lillois (4-4-1-1) : Chevalier - Weah, Fonte (C), Djalo, Gudmundsson - André Gomes, André, Bamba, Cabella - Angel Gomes et David.

Le onze de départ aligné par Franck Haise (4-4-2) : Samba - Haidara, Danso, Gradit, Frankowski - Abdul Samed, Fofana (C), Thomasson, Fulgini - Sotoca et Openda.

26e journée de Ligue 1 Uber Eats

Lens 1-1 Lille

Les buts

0-1 41' J. FONTE (csc)

1-1 69' J. DAVID

Cartons jaunes

02' A. GOMES

23' S. FOFANA

27' J. FONTE

44' B. ANDRE

90' +1 A. RIBEIRO

90' +1 J. Gradit

Remplacements

13' A. RIBEIRO remplace T. DJALO

68' D. MACHADO remplace A. FULGINI

70' E. ZHEGROVA remplace A. GOMES

76' D. PEREIRA DA COSTA remplace F. SOTOCA

87' C. BALEBA remplace A. GOMES

87' M. BAYO remplace J. DAVID