Afrique du Nord: Une délégation parlementaire marocaine prend part aux réunions des commissions permanentes du Parlement Panafricain

Rabat — Une délégation parlementaire marocaine prend part aux réunions des commissions permanentes du Parlement panafricain (PAP), qui se tiennent du 06 au 17 mars à son siège à Midrand, en Afrique du Sud.

Ces réunions, qui interviennent dans le cadre du thème de l'Union africaine (UA) pour l'année 2023, à savoir "Accélérer la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine", ont pour objectifs d'échanger les points de vue entre les parlementaires africains, d'unifier leurs visions et d'élaborer des propositions pratiques et efficientes en vue d'assurer la réussite de ce grand chantier qui est à même de favoriser la création d'un marché commun de produits et services et d'approfondir la complémentarité économique du continent africain, indique un communiqué du Parlement marocain.

L'ordre du jour de ces rencontres comprend également l'examen de diverses questions d'actualité qui concernent directement le citoyen africain, notamment les moyens de renforcer le rôle des parlementaires dans l'amélioration des systèmes éducatifs, la gouvernance des migrations et la mobilité de la main-d'oeuvre et l'égalité des sexes dans l'espace numérique, selon la même source.

Le Parlement marocain est représenté à ces réunions par les membres de la section nationale du PAP, en l'occurrence trois parlementaires de la Chambre des représentants et deux de la Chambre des conseillers. Il s'agit, respectivement, de Leila Dahi (RNI), Khadija Arohal (PPS), Abdessamad Haiker (PJD), Youssef Eid (groupe socialiste) et Hanae Belkheir (UGTM).

Le Parlement panafricain, qui regroupe les parlementaires des États membres de l'Ua, a été créé conformément à l'article 5 de la Charte constitutive de l'Union et a officiellement entamé ses travaux le 18 mars 2004. Il a pour mission principale d'assurer la pleine participation des peuples africains au développement et à l'intégration économique du continent. Pour le moment, il exerce un pouvoir consultatif et de supervision budgétaire au sein de l'Union.

Chaque État membre du est représenté par cinq parlementaires, issus de la majorité et de l'opposition, dont au moins une femme, qui sont élus ou désignés par leurs parlement national ou une autre assemblée délibérante.