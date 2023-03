Gabon: Sommet sur les forêts du Bassin du Congo - Sama Lukonde a martelé sur l'insécurité dans l'est de la RDC

le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, a porté haut la voix de la République démocratique du Congo (RDC) sur les questions de protection de l'environnement, de paix et de sécurité dans l'est du pays, au sommet sur les fôrets du Bassin du Congo à Libreville au Gabon.

Au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde a pris part, le 2 mars, au sommet consacré aux forêts du Bassin du Congo, portant sur le thème " One Forest Summit ". Une des retombées de ce sommet est lapromesse de la France d'accorder 100 millions d'euros pour améliorer les actions de préservation des forêts et la biodiversité dans le Bassin du Congo.

Le chef du gouvernement congolais a profité de cette occasion pour faire entendre la voix de la RDC sur toutes les questions ayant trait à la protection de l'environnement et de la biodiversité. Sama Lukonde a mis un accent particulier sur l'agression de la RDC par le Rwanda sous couvert du M23, à travers une guerre qui porte atteinte à la biodiversité, dans les différents parcs dont regorge le pays.

Le Premier ministre a aussi relevé le bien-fondé de la détermination du chef de l'État qui tient à ce que la RDC participe à tous les forums où se discutent les questions environnementales, particulièrement les interactions entre les scientifiques, les politiques et les privés, qui financent les actions dans ce secteur.

" ... Nous sommes venus apporter le message de son excellence monsieur le président de la République qui dit que partout où on parle des questions de l'environnement, la République démocratique du Congo doit être présentée, parce que Pays solution. Nous avons fait entendre notre voix sur les différentes questions. Nous estimons qu'il faut beaucoup plus d'interactions entre les scientifiques, les politiques à adapter avec les autorités politiques du pays, mais aussi avec les autres acteurs notamment, les ONG et les privés qui oeuvrent dans le secteur environnemental...", a-t-il indiqué.

Sama Lukonde a, par ailleurs, insisté sur la nécessité d'un environnement empreint de paix, sans laquelle, il est difficile, voire impossible, de préserver la biodiversité. " Nous avons rappelé que pour les différents processus dans lesquels nous sommes engagés, nous devons avoir le soutien de tous en vue de ramener la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo qui a tant souffert de ces affres, de cette guerre injuste qui est imposée depuis maintenant plusieurs années. Et donc, c'était un peu le but de notre participation ici ", a conclu le Premier ministre congolais, résumant sa mission à la presse.

Co-organisé par le Gabon et la France, le sommet vise à améliorer la conservation des forêts dans le monde et contribuer à la protection du climat et des espèces dans un contexte de dérèglement climatique. Selon les organisateurs, les échanges devraient tendre vers la mise en application des objectifs fixés par l'Accord de Paris sur le climat (2015) et la COP15 de Montréal sur la biodiversité (2022).