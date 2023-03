Congo-Kinshasa: Crise sécuritaire à l'est de la RDC - Emmanuel Macron clarifie la position de la France

Attendu sur les questions sécuritaires à la lumière de la guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo (RDC) par le Rwanda par le truchement du groupe terroriste M23, le président français, Emmanuel Macron, en a profité pour éclairer l'opinion congolaise sur le rôle que joue son pays dans cet imbroglio.

Le président Emmanuel Macron a plaidé pour une synergie d'efforts à l'international en vue d'amorcer la désescalade en faveur de la paix tout en exhortant l'Union africaine, l'Union européenne, les organisations sous-régionales, les pays de la région ainsi que les Nations unies à s'impliquer davantage dans la dynamique de paix à l'est de la RDC. "La RDC ne doit pas être un butin de guerre. Le pillage à ciel ouvert de la RDC doit cesser. Ni pillage, ni balkanisation, ni guerre", a-t-il martelé comme pour rassurer une opinion publique congolaise encore dubitative sur les initiatives françaises dans la région.

Le chef de l'Etat français a, par ailleurs, clairement exprimé le soutien de son pays aux processus de paix de Luanda et de Nairobi avant d'émettre son optimisme sur le nouveau plan de paix assorti d'un nouveau chronogramme auquel toutes les parties ont librement souscrit, y compris le M23. " Ceux qui s'en éloigneront auront une responsabilité écrasante et s'exposeront à la sanction de l'histoire", a averti le président français, faisant notamment allusion au cessez-le-feu auquel les parties prenantes ont adhéré.

Pour son homologue congolais, Félix Tshisekedi, qui doute encore de la bonne foi des agresseurs, c'est au travers dudit plan que les engagements de la France en rapport avec les sanctions éventuelles à infliger au Rwanda seront jaugés. En termes d'actions allant dans le sens de promouvoir la paix et la stabilité dans l'est de la RDC, la France, a indiqué Emmanuel Macron, sera le premier pays à répondre à l'initiative de l'Union européenne visant la mise en place d'un pont aérien humanitaire à destination de Goma en plus de 34 millions d'euros d'aide humanitaire qu'elle s'apprête à débloquer.

Notons qu'en marge de cette rencontre du Palais de la nation, il a été procédé à la signature d'un accord de coopération entre le ministre congolais des Finances et l'Agence française de développement. Avec la RDC, la France entend bâtir un partenariat nouveau sous plusieurs axes (militaire, minier, numérique, sciences et recherches, culture et arts, etc.).