Congo-Brazzaville: Denis Sassou N'Guesso et Emmanuel Macron - Convergence de vues sur les questions essentielles

Au sortir d'un tête-à-tête de plus d'une heure au Palais du peuple, le 3 mars, les présidents Denis Sassou N'Guesso et Emmanuel Macron ont, lors d'une prise de parole commune, exprimé leur volonté de raffermir les liens de coopération et d'amitié qui unissent le Congo et la France et plaidé en faveur d'initiatives communes sur l'agriculture, la jeunesse, les petites et moyennes entreprises, les forêts, le climat, la mémoire et la sécurité en Afrique.

S'il n'est resté dans l'ancienne capitale de la France libre que quelques heures, le chef de l'Etat français, qui avait un agenda chargé, a été touché par l'accueil chaleureux que lui a réservé son homologue congolais et l'a souligné. La signature des conventions de financement et de prestations de services a couronné les échanges entre les délégations des deux pays.