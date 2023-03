Congo-Brazzaville: Forum sur la décentralisation - Six accords de partenariat signés

Ouvert le 1er mars, le forum sur la revitalisation et la dynamisation de la décentralisation et du développement local s'est achevé le 4 mars, à Brazzaville, sur une note de satisfaction, sanctionné par six accords de partenariats conclus entre quelques villes congolaises et étrangères.

Après de fructueux échanges entre les experts venus d'Afrique et d'Europe, le premier forum sur la revitalisation et la redynamisation de la décentralisation et du développement local au Congo a débouché par la signature de six accords de partenariat. Ils s'inscrivent dans le cadre de l'échange d'expérience en matière de gestion des collectivités locales.

Le premier partenariat concerne la commune de Kintélé, dans le département du Pool, et la ville de Nevers, en France, de plus de 33 000 habitants. Le deuxième accord a été paraphé entre la localité de Mouyondzi, dans le département de la Bouenza, et la ville de Charly, une agglomération française de plus de 5 000 habitants, située dans la métropole de Lyon.

Le troisième a été entre la ville d'Oyo, dans le département de la Cuvette, et Houdan, une autre ville française située dans le département des Yvelines. D'autres partenariats ont été conclus entre la localité d'Impfondo, dans la Likouala, et la ville marocaine d'Agora ; la ville d'Oyo et la ville marocaine de Larache ainsi que la ville de Madingou, dans la Bouenza, et une collectivité locale du Maroc.

A l'issue des travaux, les participants ont adopté quelques résolutions visant la mise en oeuvre effective de la décentralisation au Congo. Ils demandent notamment la prise en compte des vingt recommandations issues de l'atelier préparatoire au forum ; le suivi de la mise en oeuvre des accords de partenariat conclus lors du forum entre l'Association des maires du Congo et l'Association marocaine des présidents des conseils, des préfectures et des provinces.

Saluant la bonne tenue du forum, le ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et du Développement local, Raymond Zéphirin Mboulou, a promis de transmettre l'ensemble des recommandations au Conseil de ministres pour susciter son approbation.