Congo-Brazzaville: France-Congo - Réinventer un nouveau partenariat

Au cours de sa visite de quelques heures à Brazzaville, et après s'être entretenu avec son homologue congolais, Denis Sassou N'Guesso, le président français, Emmanuel Macron, a rencontré la communauté française habitant cette ville.

Devant ses compatriotes vivant au Congo, Emmanuel Macron a souligné, parmi les sujets d'intérêt bilatéral, le volet " mémoriel, historique et culturel ". " C'est à Brazzaville, capitale de la France libre, que se sont écrites les pages glorieuses; cette capitale de la France libre, celle qui fut le refuge de notre honneur et de notre indépendance. Je suis très honoré de se tenir devant la case De Gaulle symbole de cette histoire commune et si riche ", a déclaré le président français. Il a insisté sur le nouveau visage que veut présenter son pays au Congo et rappelé les liens historiques avec l'une de ses anciennes colonies.

Dans la perspective des différentes commémorations, Emmanuel Macron a souhaité que l'hommage soit rendu à toutes les femmes et les hommes engagés dans la lutte de libération " pour que leur mémoire soit davantage connue en France et en Afrique ".

" Faire savoir que la France libre est aussi une France africaine, que si la libération de la France fut aussi française, elle fut, par ces Françaises et ces Français d'Afrique qui n'avaient jamais foulé le sol de l'hexagone, et sont venus mourir sur les rives de la méditerranée, en province et en remontant jusqu'en Alsace ", a assuré le chef de l'Etat français.

En outre, Emmanuel Macron a annoncé l'arrivée à Brazzaville, dans les prochains jours, d'une experte technique internationale qui aura pour mission " d'appuyer les Congolais de la culture ". Mais au-delà, il a fait savoir qu' avec son homologue congolais, Denis Sassou N'Guesso, ils ont décidé de lancer plusieurs initiatives académiques, scientifiques communes " pour mieux faire connaître les destins partagés ".

" C'est aussi une manière en France de mieux comprendre la part d'africanité de notre histoire, de la réalité de notre pays et de renouer avec ce destin glorieux. Mais il faut regarder devant et rebâtir des partenariats nouveaux, donner une ambition nouvelle à plusieurs grands axes ", a assuré Emmanuel Macron.

Il a également rappelé l'importance de la tenue du One Forest Summit qui vient de se tenir au Gabon, un sommet sur la protection des forêts tropicales, notamment celle du bassin du Congo, aujourd'hui considérée comme le premier poumon vert de la planète.

Le chef de l'Etat français a souhaité qu'au Congo soit bâtie une ambition nouvelle car, " ce pays a une histoire en matière de la protection de l'environnement, et a lancé beaucoup d'initiatives", souhaitant " que les forêts soient un véritable ciment de la relation bilatérale de nos ambitions régionales ".

Par ailleurs, le président français a également rappelé d'autres sujets qui ont été évoqués peu avant, lors des échanges avec son homologue congolais, notamment, l'agriculture pour diversifier l'économie, l'entrepreneuriat, la musique congolaise, la littérature, la culture, etc.

Enfin, Emmanuel Macron a réaffirmé son ambition de " dépoussiérer " la relation avec l'Afrique et souhaité que " l'amitié " avec le Congo s'appuie sur les pages " glorieuses " de leur histoire commune " pour bâtir des pages nouvelles, réinventées ".