Congo-Brazzaville: Vie des partis - Passation de pouvoirs à la Fédération PCT-Europe

Sous la modération de la Commission de contrôle et d'évaluation présidée par Jean Bastien Makoundou, l'ancien et le nouveau président de la Fédération du Parti congolais du travail (PCT) Europe se sont retrouvés à Neuilly-sur-Marne afin de procéder à la passation de pouvoirs.

Sur instruction de la direction politique, la Commission de contrôle et d'évaluation du PCT Europe, le 4 mars, un peu avant la mi-journée, à Neuilly-sur-Marne, s'est déroulée la cérémonie de passation de pouvoirs entre Patrick Gabriel Dion et Anatole Guy Elenga . C'est la fin d'une longue attente de l'officialisation des instances en France du parti au pouvoir au Congo. Cette transition dans le respect "cordial et patriotique" entre les deux membres du Comité central de leur parti ponctue une période marquée par une regrettable animosité ambiante au sein des militants.

Le président France-Europe sortant, Patrick-Gabriel Dion, sur proposition du collège électif des deux assemblées du 21 juin 2014, à Paris, en présence de Pierre Ngolo, secrétaire général du PCT de l'époque, avait obtenu le consensus pour succéder à Isaac Djoumali Sengha.

Son engagement au PCT remonte à l'Union de la jeunesse socialiste congolaise lors de son séjour estudiantin en Roumanie. À plusieurs reprises, il a exercé des responsabilités dans des associations de la diaspora : SDA, CRJ, Dade, Assocreef.

Depuis le 22 octobre de l'année dernière, Anatole Guy Elenga est devenu le président de la Fédération Europe à l'issue de la "Restructuration des instances dirigeantes du PCT en Europe". Sans attendre la passation de pouvoirs qui a été faite, c'est sous le signe du rassemblement et de la cohésion, dans la rigueur et la discipline du parti : "un mandat pour tous", qu'il travaille.

Le changement de l'an dernier est intervenu à l'issue de l'initiative prise par le secrétaire général du PCT actuel, Pierre Moussa. De ce fait, les militants réunis en assemblée générale extraordinaire, à Paris, avaient élu par acclamation le nouveau bureau mis en place par le parti, représenté par Gabriel Ondongo, secrétaire à l'organisation et à la mobilisation.

Cette rencontre politique a été l'occasion pour Patrick Gabriel Dion de mettre à disposition tous les documents relatifs à sa gestion présidentielle. Réception faite, son successeur a promis d'en faire bon usage dans le respect des directives du parti.

Extrait du discours d'Anatole Guy Elenga / La solidarité doit prévaloir tout en étant une force de proposition depuis l'étranger

" Je voudrais partager avec vous un rêve et une ambition ; voir notre fédération contribuer plus largement et surtout plus utilement en tant que parti du pouvoir, à la résolution des problèmes auxquels sont confrontés notre pays et nos concitoyens aussi bien dans la diaspora qu'au pays. "