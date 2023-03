Congo-Kinshasa: RDC - Bintou Keita déplore la détérioration de la situation sécuritaire qui fait des morts et des centaines de milliers de déplacés

La cheffe de la MONUSCO, Bintou Keita, déplore la détérioration de la situation sécuritaire qui continue de faire des morts et des centaines de milliers de déplacés dans l'est de la RDC. Elle a fait ce constat à la presse le samedi 4 mars à Goma, au terme d'une tournée de six jours dans les provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu et de l'Ituri.

Pour Bintou Keita, plus de 600 000 déplacés supplémentaires depuis mars 2022 dans le Petit-Nord du Nord-Kivu et plus de 1 million 500 000 déplacés en Ituri, alors qu'il y a moins d'accès pour les actions humanitaires relèvent d'une situation déplorable.

" Notre soutien et nos bons offices se poursuivront pour que les armes cessent de crépiter dans les provinces déjà affectées par une crise humanitaire sans précédent et un accès limité des organisations humanitaires pour acheminer l'aide nécessaire aux déplacés ", a expliqué Bintou Keita.

La cheffe de la MONUSCO qui appelle, entre autres, le M23 à respecter l'engagement fait vendredi à Luanda de respecter le cessez-le feu à partir du 7 mars prochain, réitère le soutien de la mission pour la paix dans l'est de la RDC.

" En réponse aux désinformations multiples sur une supposée inaction de la MONUSCO, je tiens à le préciser : dans leur offensive contre le M23, les FARDC reçoivent le soutien constant et multiforme de la force de la MONUSCO. Cet appui va de la planification stratégique à la planification opérationnelle conjointe en passant par la conduite des patrouilles dans les zones sous contrôle du M23, dans le but de maintenir une proximité avec les populations civiles et de les protéger en cas de besoin ", a-t-elle ajouté.

L'objectif de sa tournée était de constater l'impact de la détérioration de la situation sécuritaire sur les milliers des personnes vulnérables et étudier les voies et moyens de surmonter les défis à la mise en oeuvre du mandat de la Mission. Cela, en prélude de la visite du Conseil de sécurité en RDC prévue du 9 au 12 mars prochain.