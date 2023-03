Congo-Kinshasa: La Commission européenne et la RDC s'engagent à lancer des négociations pour un partenariat stratégique sur la chaine de valeur des minerais

La Commission européenne et la RDC s'engagent à lancer des négociations pour un partenariat stratégique sur la chaine de valeur responsable des minéraux critiques. L'annonce en a été faite lors du forum économique de Kinshasa du samedi 4 mars 2023.

Ce forum s'est tenu en marge de la visite officielle du Président français, Emmanuel Macron et des Commissaires européens Jutta Urpilanen et Thierry Breton, respectivement en charge des Partenariats internationaux et Marché intérieur.

Dans un communiqué conjoint, la commission européenne et la RDC soulignent que ce partenariat constituera une opportunité de renforcer les liens entre les deux parties autour d'intérêts et d'objectifs communs, notamment la mise en place en RDC de la chaine de valeur responsable des minéraux critiques.

Les négociations sur le partenariat stratégique viseront, dans les mois à venir, la signature d'un protocole d'entente (MOU) gagnant-gagnant dans ce domaine ainsi que l'établissement d'une feuille de route autour des projets de coopération et d'investissements, ajoute ce communiqué.

Il indique que ce nouveau partenariat s'inscrit dans le cadre des objectifs prioritaires de l'agenda 2063 de l'Union Africaine porté essentiellement sur l'aspiration d'une Afrique prospère, fondée sur la croissance inclusive et le développement durable ainsi que du Global Gateway, la stratégie d'investissement européenne pour rétablir à travers le monde des connexions durables et fiables qui soient au service des citoyens et de la planète.

D'après toujours ce communiqué conjoint, ce partenariat est à même d'accélérer la transition écologique dans l'Union Européenne et en RDC. En outre, il fera progresser le développement durable dans ce pays.