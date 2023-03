Algérie: Ramadhan - Signature de conventions pour la vente de produits halieutique à des prix d'usine

ALGER — Trois conventions ont été signées, samedi à Alger, entre la Chambre algérienne de pêche et d'aquaculture (CAPA) et deux conserveries de thon et une entreprise aquacole, visant à renforcer l'offre sur le marché de produits de transformation et d'aquaculture, au mois de ramadhan prochain, dans le cadre de l'opération de vente directe "du producteur au consommateur".

Ces conventions ont été paraphées avec les conserveries CPC de Baba Ali, de Sarl Cogeat et l'entreprise aquacole, Boumerdes fish company, en marge de la cérémonie de mise en service d'un thonier de 35 mètres, présidées par les ministres de la Pêche et des Productions halieutiques, Hichem Sofiane Salaouatchi et le ministre des Transports, Kamel Beldjoud.

Selon les clauses de cette convention, les deux conserveries ainsi que l'entreprise aquacole devront assurer aux marchés de la Rahma, ouverts durant le mois de ramadhan, à l'échelle nationale, la daurade et divers produits de conserverie entre thon et sardines notamment, à des prix d'usine.

"Les produits aquacoles se sont imposés sur le marché et sont sollicités par les consommateurs et cédés à des prix compétitifs", souligne le ministre rappelant, dans ce sens, l'inauguration récente dans la wilaya de Skikda d'une ferme aquacole d'une capacité de production de 700 tonnes de dorade royale/an.

Il a ajouté que cette année, le thon rouge, à l'instar de la daurade et le tilapia sera également vendu à des prix abordables "entre 800 et 1.200 dinars".

Selon lui, la réduction du réseau des mandataires dans la commercialisation des produits halieutiques a bénéficié aux consommateurs et professionnels de la pêche.

Par ailleurs, le ministre s'est longuement entretenu avec des pêcheurs et opérateurs du secteur qui ont abordé des soucis d'ordre socioprofessionnels notamment la mobilisation de cases de pêcheurs et s'est engagé à l'amélioration des conditions de travail dans ce secteur.

A rappeler qu'au cours de la dernière réunion du gouvernement, le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques avait présenté une communication sur l'avancement dans l'exécution de la feuille de route relative à la mise en oeuvre du régime spécifique de protection sociale des professionnels de la pêche.

La démarche vise l'amélioration des conditions de travail des professionnels de la pêche, notamment par la mise en place d'un dispositif de soutien au profit de certaines catégories de professionnels de la pêche ne disposant d'aucune source de revenus durant les périodes d'intempérie et de repos biologique des poissons.