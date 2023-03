Algérie: Démocratie participative - Activation des mécanismes de dialogue avec la société civile

ALGER — Le président d l'Observatoire national de la Société civile (ONSC), Noureddine Benbraham, a affirmé samedi à Alger, que l'activation des mécanismes de dialogue avec la société civile, dans le cadre d'une démocratie participative, visait à trouver des solutions innovantes aux problèmes et aux préoccupations du citoyen.

Inaugurant avec le wali d'Alger Abdenour Rabhi, les travaux du Forum de la société civile pour le dialogue, la citoyenneté et le développement local, M. Benbraham a indiqué que "l'activation des mécanismes de dialogue avec la société civile dans le cadre d'une démocratie participative vise à trouver des solutions innovantes aux problèmes et aux préoccupations du citoyen à travers la conjugaison et la coordination des efforts avec les autorités locales".

"Favoriser le dialogue lors du lancement de ces forums à travers le pays, repose sur une approche participative dans le cadre d'une concertation ouverte via une plateforme numérique lancée par l'ONSC, basée sur les priorités des programmes d'action de l'Observatoire au titre de l'année 2023, à savoir le dialogue, la citoyenneté et le développement locale citoyen", a-t-il expliqué.

M. Benbraham a également estimé que la participation de la Société civile à la gestion et à la coordination de l'intérêt général constituait "un élément clé pour la bonne gouvernance, notamment au niveau local, à travers la participation à toutes les étapes du projet local y compris les mécanismes de contrôle dans la gestion des projets selon une approche participative", tout en développant les "mécanisme de diagnostic, de suivi et d'évaluation" pour placer le citoyen au coeur du développement local et renforcer, ainsi, "l'instauration des fondements d'une société solidaire".

Pour sa part, M. Rabhi a expliqué que cette rencontre "traduit l'importance extrême accordée par les pouvoirs publics, et à leur tête le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la nécessité de créer des espaces réguliers dédiés au dialogue et à la concertation avec tous les acteurs de la société civile et à écouter leurs avis et propositions", ainsi qu'à "la prise en charge des différentes préoccupations et les aspirations soulevées par ces derniers".

A ce propos, le wali d'Alger a mis l'accent sur "l'importance de hisser la performance associative en vue d'une contribution distinguée de la société civile à embellir la wilaya d'Alger", réitérant son engagement "à réunir toutes les conditions nécessaires pour faciliter les missions de ce Forum pour qu'il soit une pierre angulaire dans le développement local".

Il a également mis en exergue la nécessité de cristalliser les résultats de ces rencontres en des "solutions contribuant efficacement à la résolution des problèmes et préoccupations des citoyens", faisant savoir que cette rencontre sera suivie d'autres rencontres en cas de besoin, qui seront, à leur tour, couronnées de la sélection des membres "du Forum de la société civile pour le dialogue, la citoyenneté et le développement local d'Alger".

"Ce Forum est un espace permanant de l'action commune entre les services de la wilaya et l'ONSC", a-t-il dit.