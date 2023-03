Nigeria: Le Président Ghali salue les relations 'privilégiées' d'amitié et de coopération avec le Nigeria

- Le président sahraoui et Secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali a salué les relations "privilégiées" d'amitié et de coopération entre son pays et le Nigeria, exprimant son souhait de les élargir et de les porter à un niveau supérieur au mieux des intérêts des deux pays et peuples.

Le président Ghali a exprimé, dans un message de félicitations adressé à M. Asiwaju Bola Ahmed Tinubu suite à son élection à la tête du Nigeria, son aspiration à oeuvrer avec son homologue nigérian et son gouvernement, dans un avenir proche, en vue d'"élargir et approfondir les relations bilatérales et les porter à un niveau supérieur au mieux des intérêts des deux pays et peuples".

M. Ghali a, en outre,"hautement salué" les relations privilégiées d'amitié et de coopération entre la République du Nigeria et la République sahraouie.

Le président Brahim Ghali a également fait part dans son message, de "la reconnaissance du peuple sahraoui pour la solidarité, l'aide généreuse, ainsi que la position de principe à laquelle est attaché le Nigeria et son peuple, soutenant la décolonisation du Sahara occidental, la dernière colonie d'Afrique", a indiqué samedi l'Agence de presse sahraouie (SPS).

Par ailleurs, le président sahraoui a salué le rôle du Nigeria aux plans continental et international pour "défendre les principes et les objectifs de l'Union africaine (UA) qui assurent l'unité, la cohésion et la complémentarité entre les Etats africains, mais aussi leur droit à la paix, le développement et la prospérité".