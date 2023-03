Congo-Kinshasa: Le PR de France défend que la RDC 'ne devienne pas un butin de guerre'

Kinshasa — Le président français Emmanuel Macron a défendu samedi que la République démocratique du Congo (RDC) ne devait pas être un "butin de guerre", condamnant le conflit qui secoue l'est du pays, qui se bat actuellement contre l'armée congolaise.

"La RDC ne doit pas être un butin de guerre. Le désordre au grand jour en RDC doit cesser. Il ne doit y avoir ni pillage, ni balkanisation, ni guerre", a déclaré Emmanuel Macron à Kinshasa, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue congolais, Félix Tshisekedi, dans le cadre de sa tournée en Afrique cette semaine.

Le président français a ainsi soutenu "l'intégrité" de la RDC, mais a prévenu que la France n'a pas "de solution à elle seule" puisque "la solution réside dans un réveil collectif".

Parlant du Mouvement du 23 mars (M23) - qui a conquis de vastes territoires au cours de l'année écoulée dans la province du Nord-Kivu, riche en minéraux, une situation que le gouvernement congolais associe au Rwanda -, Emmanuel Macron a souligné que l'Elysée a été "très clair sur la condamnation du M23 et de ses partisans ".

"Nous dénonçons et condamnons", a souligné le dirigeant français, sans annoncer les sanctions comme l'exige la RDC pour le Rwanda, mais exhortant les parties "à assumer leurs responsabilités".

Depuis la reprise des attaques du M23 en mars 2022, après plusieurs années sans tensions, le groupe a occupé des zones et des lieux stratégiques et la peur des violences a contraint plus d'un demi-million de personnes à quitter leur domicile, selon les Nations unies.

L'avancée des rebelles coïncide avec l'escalade des tensions entre la RDC et le Rwanda autour d'une prétendue collaboration rwandaise avec le M23, ce que ce pays a toujours nié, malgré au moins deux rapports des Nations Unies confirmant cette coopération.

Les présidents de la France et de la République démocratique du Congo ont annoncé qu'ils s'attendaient à une déclaration d'ici mardi "de toutes les parties au conflit" d'un nouveau cessez-le-feu dans les combats entre l'armée congolaise et le mouvement rebelle M23.

Emmanuel Macron est arrivé samedi en RDC dans le cadre d'un voyage en Afrique, ce pays étant l'une des principales étapes de son voyage.

Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a demandé à son homologue européen plus de pression pour accélérer un processus de paix, que Macron préfère laisser pour l'instant entre les mains des institutions régionales africaines.

L'est du pays est le théâtre de mois de combats entre l'armée congolaise et le groupe rebelle. Les combats ont provoqué le déplacement de plus de 600 000 personnes et déclenché une crise diplomatique entre la RDC et le Rwanda voisin, qui a démenti les accusations de liens présumés avec les rebelles.