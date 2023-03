Afrique: L'Angola participe à la Foire africaine d'affaires

Luanda — Une délégation multisectorielle angolaise participe à la deuxième édition du salon africain des affaires (SADA 2023), qui se déroule du 5 au 7 de ce mois, dans la ville d'Alger, capitale de la République algérienne démocratique et populaire.

La délégation, arrivée samedi, à Alger, va profiter de sa participation à la foire pour faire connaître le potentiel national, notamment dans les secteurs de l'agro-industrie, de l'agriculture et du tourisme, domaines potentiels d'investissement dans le pays.

L'Angola participe à l'événement avec des professionnels de différents secteurs et organisations d'employeurs, tels que les ministères des Relations Extérieures, de l'Agriculture, des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, et des techniciens de la Chambre de commerce et d'industrie, de l'Agence privée de promotion des investissements et des exportations ( AIPEX), des associations d'exportation et de tourisme et des entrepreneurs.

L'Algérie est un pays d'Afrique du Nord au littoral méditerranéen, dont l'intérieur se trouve dans le désert du Sahara.

Les relations amicales entre l'Angola et l'Algérie ont commencé avant l'indépendance des Angolais, proclamée le 11 novembre 1975, lorsque ce pays arabe a fourni un soutien diplomatique, matériel et militaire dans la lutte pour l'indépendance.

Dans la période postindépendance, l'appui de l'Algérie a été crucial pour la formation des premiers cadres angolais, notamment dans le secteur pétrolier.