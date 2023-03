Algérie: Lancement d'un appel d'offres pour la réalisation de 15 centrales solaires photovoltaïques - Sonelgaz dévoile les wilayas concernées

ALGER-Le groupe Sonelgaz a dévoilé la liste des wilayas concernées par la réalisation de 15 centrales solaires photovoltaïques, d'une puissance unitaire variant entre 80 et 220 MWc pour une puissance totale de 2000 MWc, lors d'un appel d'offres national et international annoncé jeudi dernier par le groupe.

Le porte-parole du groupe, Khalil Hodna, a indiqué dans une déclaration à la presse que le groupe entamait les procédures pour la réalisation de centrales solaires photovoltaïques dans 11 wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, rappelant le lancement à travers sa filiale "Sonelgaz-Energies Renouvelables", d'un appel d'offres national et international portant réalisation de l'étude, de l'engineering, du génie civil, de fourniture, de transport, de montage, de formation, d'essais, d'expériences, de raccordement et de mise en service.

Les wilayas concernées sont Béchar, M'sila, Bordj Bou Arreridj, Batna, Laghouat, Ghardaïa, Tiaret, El Oued, Touggourt, El M'Ghair et Biskra.

Sur la répartition de ces centrale dans les wilayas, le même responsable a indiqué que dans la wilaya de Béchar, deux centrales seront réalisées à Abadla et Kenadsa et qu'une centrale solaire sera construite à M'sila, d'une puissance unitaire de 220 MWc.

De même, deux centrales solaires photovoltaïques seront réalisées à Bordj Bou Arreridj et à Batna, respectivement Ras El Oued et Merouana, en sus de la réalisation d'une centrale à Aflou dans la wilaya de Laghouat.

Deux centrales électriques solaires d'une capacité de 80 MWc seront installées respectivement à El Guerrara dans la wilaya de Ghardaïa et à Frenda dans la wilaya de Tiaret, selon la même source qui fait état également de la construction de deux centrales à El Oued à Nakhla et à Taleb Larbi, respectivement d'une puissance unitaire de 200 MWc et de 80 MWc.

M.Hodna a fait état de la réalisation, à l'avenir, d'autres centrales à Touggourt et dans la wilaya d'El Meghaier.

Le groupe envisage, également, de réaliser trois centrales solaires à El Ghrous, Tolga et Khenguet Sidi Nadji, dans la wilaya de Biskra, d'une capacité respective de 200, 80 et 150 mégawatts, selon la même source.

Les offres devraient être soumises et les enveloppes ouvertes le 29 mai prochain.

Cet appel d'offres n'est que "le début de mise en oeuvre du programme de développement des énergies renouvelables, d'une capacité totale de 15.000 MW d'ici 2035", ajoute M. Hodna.

Cette "transition énergétique" devra permettre à l'Algérie de s'affranchir progressivement de la dépendance aux ressources traditionnelles, de préserver et développer les ressources fossiles, de changer le modèle énergétique de production et de consommation, de réaliser le développement durable et de protéger l'environnement, selon le groupe.

La stratégie de développement des énergies renouvelables en Algérie vise à valoriser et à exploiter les ressources durables comme l'énergie solaire dans la diversification des sources d'énergie, clé du succès du programme de sécurité énergétique.