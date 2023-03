Algérie: Tournoi international ITF Juniors-Oran - L'Algérienne Boudjemaoui s'illustre

ORAN — L'Algérienne Wissal Boudjemaoui a remporté samedi la finale du tournoi international de tennis ITF-juniors J30, qui s'est déroulé au complexe de tennis " Habib-Khalil" de Haï Es-Salam (Oran).

La jeune oranaise, tête de série N.6, s'est imposée devant la Tunisienne Lina Soussi, tête de série N.3 en trois sets (2-6, 7-5, 6-3).

Boudjemaaoui a pourtant mal entamé sa finale en perdant le premier set (2-6), mais c'était sans compter sur sa volonté de ne pas baisser les bras, ce qui lui a permis de revenir en force dans les deux tours suivants face à la favorite N.1 du tournoi.

Boudjemaaoui est l'unique algérienne à avoir réussi à atteindre des tours avancés dans ce premier tournoi international circuit-ITF juniors J30 à Oran, placé sous l'autorité du juge arbitre algérien Abderrahmane Cherifa, et organisé par le Tennis Club Noble d'Oran et le club Haï Salem, et ce, sous l'égide de la Fédération algérienne de Tennis.

Une volonté saluée par son entraineur, Djilali Laslah, qui n'a pas tari d'éloges sur son athlète, vantant son potentiel psychologique.

"Après avoir perdu le premier set, Wissal était quelque peu affectée, mais j'étais persuadé qu'elle allait revenir en force, car je connais assez bien mon athlète, une vraie gagneuse et qui ne baisse pas facilement les bras", a-t-il déclaré à l'APS à l'issue de la finale.

Pour Djilali Laslah, ce genre de tournois "constitue une aubaine pour les jeunes sportifs Algériens pour se frotter au haut niveau mondial et gagner en expérience".

Chez les garçons, le dernier mot est revenu au Russe Avdeev Philip qui a battu en finale le Portugais Cruz Rodrigo (4-6/7-5/6-4).

Ce tournoi, dont la direction a été assurée par Mohamed Idris Kerroum, a regroupé 91 athlètes filles et garçons représentant 20 pays. Un second tournoi du même genre est prévu début dimanche et s'étalera jusqu'au 11 mars sur le même site.