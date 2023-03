Afrique: Bosso / Le coach du Nigéria - "Il faut être solide contre la Gambie" !

Le Nigéria, la nation la plus titrée, confirme son statut de favori naturel de la compétition en battant l'Ouganda 1 à 0. Une victoire synonyme de qualification pour la Coupe du monde et les demi-finales de la TotalEnergies CAN U20 en Égypte.

Les Flyings Eagles feront face à la Gambie qui, avec le Sénégal, est la seule nation à ne pas encore encaissé de but.

En conférence de presse,Laban Bossou pense que son équipe sera au rendez-vous:

"Content de retrouver Le Caire. On va affronter une équipe disciplinée et performante de la Gambie.

On revient de loin, le plus important était de valider un ticket pour le mondial. Après nous sommes toujours en vie, on espère faire un grand match contre cette équipe gambienne séduisante. Nous sommes le Nigéria. On doit tout faire pour respecter la hiérarchie. On va jouer avec nos atouts, notre expérience. La Gambie n'a pas encore encaissé un but dans cette compétition. Il est temps de mettre fin à cette série. Il nous faut comme toujours discipline. Il faut être solide contre la Gambie".

Le Nigéria ne se met pas de pression inutile "c'est vrai que nous avions remporté ce trophée plusieurs fois. Mais ça c'est le passé. Ce groupe aussi veut rentrer dans l'histoire."

Pour le joueur Daniel Bameyi " on s'est qualifié pour la coupe du monde, c'est très bien mais pas suffisant pour notre groupe qui veut écrire son histoire, qui veut rentrer dans l'histoire du football nigérian.

"On sait que cette équipe gambienne est une forteresse mais pas imprenable. Si nous sommes concernés, concentrés. Le Nigéria n'a peur de personne. Toujours une fierté de porter ce maillot."

Le Nigéria et la Gambie s'affrontent ce Lundi 06 Mars au Stade International du Caire à 19 H, heure locale.