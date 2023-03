Soudan: Le ministre de la Justice présente la déclaration du Soudan à Genève

Khartoum — Le ministre de la Justice, Mohamed Saeed Al-Hillu, a présenté samedi la déclaration du Soudan lors de la séance orale sur la situation des droits de l'homme au Soudan, lors de la 52ème session du Conseil international des droits de l'homme à Genève.

Dans son allocution, le ministre a évoqué la première visite de l'expert concerné, Rudwan Nuwaiser, durant la période du 28 janvier au 3 février 2023, au Soudan où il a été doté de toutes les facilités nécessaires au succès de sa mission, d'une manière similaire à la coopération du Soudan avec son prédécesseur et ancien expert Adama Deing, indiquant que le Soudan a également reçu le Haut-Commissaire aux droits de l'homme en novembre dernier, lors de sa première visite à l'étranger après sa prise de fonction, le tout dans le cadre de la coopération et de la coopération positive collaboration avec les mécanismes des droits de l'homme.

Il a déclaré que le ministère public avait formé un certain nombre de commissions d'enquête pénale sur les violations des droits de l'homme et la violence à l'égard des femmes, que les enquêtes avaient été menées à bien par huit commissions et que les immunités de toutes les personnes soupçonnées d'avoir participé à des violations des droits de l'homme avaient été levées et a ensuite fait référence au pouvoir judiciaire, ajoutant que le ministère public a également créé un parquet spécialisé pour les crimes liés aux martyrs.

Le ministre de la Justice a affirmé l'engagement du Soudan envers le principe de non-impunité, déclarant que le ministère public s'emploie à lever l'immunité des suspects des organes chargés de l'application des lois de sécurité auxquels ils appartiennent, conformément aux procédures légales.

Il a saffirmé que des commissions de réconciliation et de réparation avaient été formées pour résoudre les conflits tribaux dans un certain nombre d'Etats, et que les résultats des enquêtes des commissions d'enquête et d'investigation sur les événements récents au Sud-Darfour (région de Belail) avaient été présentés, et que les les prévenus ont été renvoyés devant les tribunaux compétents.

Il a déclaré que le Document constitutionnel stipulait la création de la Commission de justice transitionnelle et que des dispositions étaient prises pour créer la Commission de justice transitionnelle.

Le ministre a souligné que des progrès ont été réalisés dans la mise en oeuvre du processus de déploiement des forces conjointes dans le cadre du mécanisme national de protection des civils, conformément au plan national de protection des civils et à l'Accord de Juba pour la paix au Soudan.

Il a indiqué que depuis mai dernier, l'état d'urgence généralisé a été levé dans tout le pays, et les détenus selon celui-ci ont été libérés.

Il a déclaré que les états d'urgence partiels temporaires qui ont été appliqués dans certains États qui connaissent des circonstances exceptionnelles étaient pour des raisons de sécurité et afin d'empêcher la détérioration de la situation en raison de certains conflits tribaux, ajoutant que pour une plus grande cohérence avec les conventions internationales des droits de l'homme , un comité a été formé par une décision du Conseil des ministres pour réviser la loi sur l'état d'urgence et la sécurité publique et pour assurer son harmonie avec les conventions internationales.

Le ministre de la Justice a affirmé l'engagement du Soudan à garantir les libertés, y compris la liberté d'expression, d'opinion, de réunion pacifique et d'organisation.

Il a déclaré que les droits et l'autonomisation des femmes sont l'une des priorités du Soudan, et que le document constitutionnel prévoit des mesures de discrimination positive en faveur des femmes, notamment l'attribution d'au moins 40 % des sièges à l'Assemblée législative aux femmes, tout en garantissant leur représentation au Conseil de souveraineté et au Conseil des ministres, et Soudan.

Il a déclaré que le Soudan poursuit ses efforts pour achever les procédures d'adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), soulignant les efforts du Soudan pour mettre en oeuvre la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la sécurité et la paix au sein de la cadre du Plan National pour les années 2022 - 2023 pour poursuivre le suivi de la mise en oeuvre de cette résolution.

Al-Hillu a renouvelé l'engagement du Soudan à protéger les enfants, à prévenir toutes les formes d'abus et d'exploitation d'eux, et à poursuivre son travail conjoint avec les organisations internationales et régionales concernées par les affaires des enfants et la protection de leurs droits.

Il a également renouvelé l'engagement du Soudan à protéger les droits des personnes handicapées, des personnes âgées et de tous les groupes vulnérables.

Le Ministre de la justice a affirmé l'engagement du Soudan à mettre en oeuvre les engagements volontaires qu'il a pris dans le cadre du renouvellement de sa qualité de membre du Conseil pour un second mandat, et à mettre en oeuvre les recommandations contenues dans le troisième rapport du Soudan publié par le Conseil universel Mécanisme d'examen périodique, car le Soudan a élaboré un plan national et formé un comité pour mettre en oeuvre les recommandations qui ont été acceptées.

Le ministre de la Justice a annoncé que le Soudan a appelé le Conseil international des droits de l'homme à examiner la question de la multiplicité des mécanismes dans le pays, qui est représenté dans le bureau de pays, le bureau conjoint avec la Mission intégrée d'assistance à la transition des Nations Unies, en plus du nommé expert sur la situation des droits de l'homme au Soudan, ajoutant qu'il ne fait aucun doute que cette multiplicité de mécanismes conduit à un conflit de compétences, une question qui nécessite un réexamen et un traitement. Th