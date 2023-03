Afrique: L'ouverture da la troisième édition de l'exposition des produits soudanais au Tchad

Khartoum — La chef par intérim de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture du Tchad, Mme Nemat Baroud, et le Chargé d'Affaires de l'Ambassade du Soudan au Tchad, le Dr. Mukhtar Bilal ont inauguré samedi soir, à la Palais de la Culture, l'exposition des produits soudanais, la troisième édition, avec la participation de 15 entreprises et usines dans les domaines de l'industrie alimentaire et la fabrication de plastiques, voitures, tracteurs, équipements agricoles, services automobiles, le formage des métaux, les camions, les huiles à moteur, les matériaux de construction, l'acier d'armature, les fournaises au gaz, les engrais, les semences et les pesticides agricoles.

Le président de la Chambre a salué l'exposition et les relations économiques et commerciales soudano-tchadiennes, promettant de les développer et d'encourager les investissements soudanais au Tchad.

Le chargé d'affaires de l'ambassade du Soudan a expliqué l'évolution intervenue aux relations entre les deux pays après la récente visite du président du Conseil de souveraineté, le Gén. Al-Burhan, au Tchad, considérant que l'exposition était le premier événement après la visite, expliquant les accords qui ont été signés et à signer après la visite du ministre des Transports au Soudan, notamment l'utilisation de Port Soudan par le Tchad pour l'importation et l'exportation.

Le directeur de la société Suda Expo, Salah Omar Al-Sheikh, organisatrice de l'exposition, a affirmé la nécessité de surmonter les obstacles à la circulation des produits soudanais par la voie terrestre et a appelé à encourager les partenariats soudano-tchadiens, indiquant que l'exposition est un modèle pour les industries soudanaises qui ouvre la voie à d'autres les marchandises.