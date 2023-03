Soudan: Al-Burhan - Le Soudan vise à atteindre les objectifs des partenariats intelligents

Doha — Le président du Conseil de souveraineté de transition (CST), le Général Abdul-Fattah Al-Burhan, a souligné que le Soudan vise au cours de cette période, à travers un certain nombre de pistes, à atteindre les objectifs de développement durable en adoptant un processus de développement basé sur le renforcement de la gouvernance économique, la planification de la gestion des multiples ressources de développement et la lutte contre la corruption par des échanges positifs et des partenariats intelligents avec les frères et amis.

Dans son discours devant le cinquième sommet des dirigeants des pays les moins avancés (PMA) de l'ONU qui a débuté samedi à Doha, sous les auspices des Nations unies, le général Al-Burhan a souligné que le gouvernement de transition a élaboré un cadre intégré pour le développement. et la réduction de la pauvreté au cours de la période (2021-2023), dans le cadre de laquelle il a formulé un plan de développement économique et social basé sur des piliers conformes aux réformes économiques et jetant les bases d'une économie diversifiée, inclusive et durable qui contribue à atteindre l'autosuffisance et répond la question de la pauvreté en luttant contre la corruption.

Le président du CST a évoqué un certain nombre de défis et d'obstacles rencontrés par le gouvernement de la période de transition, en particulier les complexités politiques, l'impact de la pandémie de coronavirus, la pénurie énergétique mondiale et la crise alimentaire.

Al-Burhan a appelé les partenaires de développement des Nations Unies et les institutions financières internationales à fournir une assistance au Soudan à ce stade et à aborder la question de la dette dans son contexte international et régional afin que le Soudan puisse progresser dans la réalisation des objectifs de développement durable par le 2030.

Al-Burhan a souligné que la Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés à Doha est une occasion de soutenir et de renforcer les partenariats et la coopération entre les pays développés et les pays en développement pour aller de l'avant dans la réalisation des objectifs de développement durable et la lutte contre le changement climatique, exprimant son espoir que le résultat du sommet sera dans l'intérêt des pays les moins avancés.

Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, s'est adressé à la séance d'ouverture avec un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement.