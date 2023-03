Soudan: La création d'un centre de production de semences de base

La création d'un centre de production de semences de base Madni — L'Autorité de recherche agricole a lancé la création d'un centre de production de semences dirigé par l'Autorité à Madani pour développer l'industrie des semences et l'accès pour les agriculteurs.

le directeur général adjoint de la Société de recherche agricole, Dr. Ahmed Hassan Abu Assar, a révélé dans une déclaration à la SUNA sur l'achèvement de la construction de deux entrepôts de semences de 50 tonnes pour chaque entrepôte, notant que des travaux sont en cours sur la construction du troisième entrepôt avec une capacité de stockage plus grande, ainsi que l'établissement d'une salle d'attente pour la formation, qualifier et éduquer les agriculteurs à l'utilisation des technologies modernes pour améliorer la production et la productivité.

Abu Asar a énuméré le rôle de la Société technique de recherche agricole à travers 27 stations réparties dans tout le Soudan, en plus des centres spécialisés et des unités techniques pour le développement de technologies modernes, et a ajouté que des semences de haute qualité contribuent à augmenter la productivité et à réduire la pauvreté, appelant à prêter attention au secteur agricole et à investir dans la chaîne de valeur ajoutée des cultures pour assurer la sécurité alimentaire et soutenir l'économie nationale.