Ile Maurice: Rodrigues rassure que le problème d'eau ne sera plus qu'un mauvais souvenir

L'Assemblée régionale de Rodrigues dispose désormais de l>argument pour convaincre le marché du tourisme susceptible de bouder la destination en raison des problèmes d'eau. Elle l'a démontré mardi lors d'un atelier de travail au Hennessy Park Hotel à Ebène avec ses partenaires touristiques suivi d'une conférence de presse.

La commission Tourisme de l'Assemblée régionale de Rodrigues (ARR) était-elle tenue d'organiser, une campagne de promotion de la destination à l'hôtel Hennessy Park le mardi 28 fevrier ? Non, sur la base de la performance de la destination. Selon les dernières statistiques pour décembre 2022 - 11 950 arrivées touristiques - dans une île qui souffre d'un déficit en termes de production, stockage ou gestion de ses ressources en eau et d'une faible pluviosité annuelle, 729 mm équivalant à 65 % de la moyenne en été et seulement 392 mm en hiver. Ce chiffre, qui frôle l'objectif des 12 000 arrivées touristiques, démontre que la destination a séduit de nombreux voyageurs, dont des natifs de l'île Maurice, avec l'appui d'outils liés à la technologie de la communication et de l'information qui ont étendu sa visibilité aux quatre coins du monde.

La réussite d'une stratégie de marketing agressive et proactive ne consiste-t-elle pas justement à ne pas se contenter d'évoluer dans un environnement connu mais dans un secteur où il faut mettre le paquet pour capturer l'attention de la clientèle qu'il peut se permettre d'atteindre ? Ce segment du tourisme rodriguais concerne justement des clients potentiels habitués à un environnement où règne une abondance en eau et qui, en raison de la problématique de l'eau qui persiste dans l'île, évitent de s'y aventurer.

La délégation dirigée par le chef de cabinet de la commission, Thomas Genave, du commissaire Jean Alain Wong So et d'Aurèle André, président du conseil d'administration de Discovery Rodrigues, organisme chargé de dévoiler au visiteur le patrimoine caché et protégé de l'île, avait la solution dans ses bagages. "Je suis convaincu", dira ce dernier, "que non seulement le gouvernement régional a manifesté sa volonté de faire de la problématique de l'eau à Rodrigues un mauvais souvenir mais a aussi démontré sa détermination à joindre les initiatives à la parole."

Parmi les initiatives citées pour convaincre son auditoire figurent, entre autres, la tenue du 23 au 25 janvier dernier des assises de l'eau dont le but visait à rechercher et à s'appuyer sur la compétence et les moyens financiers d'organisations telles que la Banque mondiale, l'Agence française de développement, l'Office de l'eau de l'île et le Conseil général de la Réunion, la municipalité de Tampon, qui a une riche expérience en matière d'eau et la Mauritius Investment Corporation avec son soutien de Rs 1 Md.

D'autres actions comprennent la création de la Rodrigues Public Utilities Corporation avec à sa tête Claude Wong So, qui a une longue expérience de la gestion des affaires de l'île. Sa mission consiste à moderniser le secteur de l'eau avec des ingénieurs locaux qui, faute de débouchés, avaient trouvé refuge dans le secteur de l'éducation ; le partage avec les visiteurs de l'expérience acquise par les Rodriguais qui ont fait de la récolte de l'eau pluviale une obligation assortie d'une posture à ne pas gaspiller l'eau; et le développement du système de dessalement pour assurer 50 % des besoins de l'île en eau.

"Avec un Claude Wong So à la tête de cet organisme et les moyens tant techniques que financiers dont il dispose, Rodrigues sera incessamment doté d'un système moderne capable d'exploiter au maximum le potentiel en eau dont il dispose déjà ; de repérer les sites pour développer la capacité à détecter l'eau cachée dans des nappes phréatiques ; de mettre en place un système de gestion moderne ; de créer les conditions pour fournir une eau de grande qualité aux normes internationales ; élaborer un système de distribution doté d'un mécanisme pour lutter efficacement contre le gaspillage et les fuites d'eau. À l'achèvement de ces projets pour doter l'île d'un système moderne de production et de distribution, non seulement nous parviendrons à consolider l'intérêt déjà acquis des amoureux de la destination mais nous aurons un argument de taille pour convaincre de s'y rendre ceux pour qui la problématique persistante de l'eau a toujours constitué un sérieux handicap", a déclaré Aurèle André.