Nigeria: CAN U20 Égypte 2023 - Sénégal-Tunisie et Nigeria-Gambie, tableau des Demi-finales, ce lundi

Le dernier carré est connu après les victoires de la Gambie sur le Soudan du Sud (5 - 0) et celle de la Tunisie sur le Congo (3 - 3 ; 5 tab 4) lors des deux derniers quarts de finale disputés hier. Le Sénégal fera face aux " Aiglons " de Carthage, tandis que le Nigeria, habitué des grands rendez-vous, défiera les " Scorpions " gambiens.

Après deux semaines de compétition, la Can U20 va entamer, lundi, sa dernière ligne droite avec les demi-finales. Ils ne sont donc plus que quatre à pouvoir succéder au Maroc et remporter le titre. Les affiches sont désormais connues. Le Sénégal ouvrira le bal. Dès lundi, les " Lionceaux " affronteront la Tunisie pour une place en finale. Tombeur du Bénin, jeudi dernier, le Sénégal s'est offert le droit de rêver encore un peu à un nouveau sacre. Après un premier tour tonitruant avec trois victoires et huit buts marqués, les joueurs de Malick Daf ont toutefois eu plus de difficulté en quarts de finale pour se débarrasser d'une accrocheuse équipe béninoise. Le Sénégal tentera de briser le plafond de verre sur lequel ses ambitions se sont fracassées trois fois de suite (2015, 2017 et 2019). Ils maintiennent intact leur rêve de monter sur le trône vacant, le 11 mars prochain, au Stade international du Caire. Ils vont devoir d'abord dépasser l'obstacle tunisien. Pour s'offrir le scalp des " Aiglons " de Carthage, auteurs d'un match fou contre le Congo qu'ils ont renversé (3 - 3, 5tab4), Malick Daf misera sur son armada de buteurs dont Pape Demba Diop (quatre buts depuis le début de la Can), Pape Amadou Diallo et autres. Mais aussi sur sa défense jusqu'ici imprenable. Daf ne devrait pas laisser passer sa chance lundi face aux Tunisiens qui ont frôlé l'élimination face au Congo. " Nous avons atteint le premier et principal objectif du tournoi qui est de nous qualifier pour le Mondial mais il y en a désormais une autre. On veut offrir ce trophée au peuple sénégalais ", a dit le sélectionneur sénégalais.

Dans l'autre demi-finale, le Nigeria fera face à la Gambie dans un duel anglophone qui promet d'être âprement disputé. Une affiche qui fait figure de choc du dernier carré. Sept fois vainqueurs de l'épreuve, les " Flying Eagles " rêvent de décrocher la huitième étoile derrière laquelle ils courent depuis 2015. Un rêve qui est à leur portée ; même si la concurrence pour la conquête du Graal sera très rude. Battue d'entrée par le Sénégal, l'équipe de Ladan Bosso s'est vite relancée en battant l'Égypte (1 - 0) et le Mozambique (2 - 0). Pour se hisser dans le dernier carré, les jeunes nigérians ont dû se débarrasser d'une pugnace équipe d'Ouganda appliquée et compacte qui s'est inclinée (0 - 1) à cause d'un but contre son camp d'Ibrahim Juma. Les " Cranes " juniors, finalistes malheureux en 2021, ne verront pas les demi-finales et ce n'est pas faute d'avoir essayé. En demi-finale, les " Flying Eagles " croiseront sur leur chemin la Gambie. Les " Scorpions ", troisièmes lors de la dernière édition, voudront faire mieux. Auteurs d'un premier tour remarquable avec trois victoires de rang contre la Tunisie (1 - 0), la Zambie (2 - 0) et le Bénin (1 - 0), les poulains d'Abdoulie Bojang n'ont fait que d'une bouchée les Sud-Soudanais qu'ils ont laminés (5 - 0) en quart dans un match presque à sens unique. L'équipe de Peter James Wani, qui dispute sa première phase finale, a déjà réussi son tournoi en se qualifiant pour un quart de finale historique.

Sénégal, Nigeria, Gambie et Tunisie représenteront l'Afrique à la 23e édition de la Coupe du monde de la catégorie, en Indonésie, au mois de mai.

AFFICHES DEMI-FINALES

Lundi 6 mars 2023

Au Stade Canal Suez

14 h : Sénégal - Tunisie

Au Stade international du Caire

17 h : Nigeria - Gambie

Sénégal et Gambie, deux candidats sérieux au sacre

Ils viennent de l'Afrique de l'Ouest et ont la particularité d'être à la quête de leur premier trophée dans cette compétition. Qualifiés pour les demi-finales, " Lionceaux " et " Scorpions " ont créé la sensation dans cette Can U20 et sont plus que jamais en course pour décrocher le Graal.

La Gambie a donné un signal fort, hier, en dominant le Soudan du Sud sur le score sans appel de 5 - 0 en quart de finale. Par cette performance, les " Scorpions ", qui ont terminé à la troisième place lors de la dernière édition, au Cameroun, ont montré qu'il faudra bien compter avec eux dans la course au titre. Déjà, les protégés d'Abdoulie Bojang ont démontré durant tout le tournoi qu'ils sont venus en Égypte avec de bonnes intentions. Après un premier tour sanctionné par un sans-faute avec des victoires contre la Tunisie (1 - 0), Zambie (2 - 0) et Bénin (1 - 0), les jeunes " Scorpions " n'ont fait que d'une bouchée les Sud-Soudanais.

Avec neuf buts inscrits et aucun encaissé, l'équipe gambienne réussit son meilleur parcours en Can U20 et aura à coeur de remporter sa toute première étoile dans la compétition. Auteur d'un triplé en quart de finale, Adama Bojang et ses coéquipiers, jusque-là invaincus, ont plusieurs atouts à faire valoir face au Nigeria, sextuple vainqueur du tournoi.

Habitués de ces rendez-vous couperets, les " Flying Eagles " dont la dernière finale remonte à 2015, à Dakar, seront bien tentés de barrer la route aux " Scorpions ". Le même défi attend le Sénégal. Auteurs de prestations de haut vol depuis le début du tournoi, les " Lionceaux " ont su se montrer décisifs face respectivement au Nigeria (1 - 0), au Mozambique (3 - 0) et à l'Égypte (4 - 0), avant de disposer du Bénin (1 - 0) en quart de finale. Samba Diallo et ses coéquipiers se sont montrés efficaces et ont offert le jeu le plus plaisant de la compétition et aujourd'hui, le résultat est là. Si l'équipe s'est hissée à ce niveau, c'est grâce à son collectif, mais également à son gardien, Landing Badji. Le dernier rempart sénégalais a fait preuve, à plusieurs reprises, d'une belle régularité qui lui a valu d'être désigné meilleur gardien du premier tour.

Avec une équipe remplie de talents et qui n'a encaissé le moindre but depuis le début de la Can, le Sénégal se présente comme un candidat sérieux au titre final, et part avec la faveur des pronostics. Mais les protégés de Daf devront tout de même se méfier de la Tunisie, qui a montré lors de son quart de finale contre le Congo qu'il avait bien de la ressource.