Soudan: Hajar salue le soutien Saoudien au Soudan

Khartoum — Le Membre du Conseil de Souveraineté Transitoire, Al-Tahir Abu Bakr Hajar, a loué les positions du Royaume d'Arabie Saoudite soutenant le Soudan et son peuple sur le niveau interne et dans toutes les arènes régionales et internationales, ainsi que les relations distinguées et développées entre Khartoum et Riyad dans les divers domaines.

Hajar a fait ces déclarations lorsqu'il a adressé la célébration de la Journée de la fondation de l'Arabie Saoudite, marquant sa création il y a 300 ans, qui s'est tenue dans la ville de Bahri hier soir en présence d'un certain nombre de responsables Soudanais, d'hommes des sectes soufies, de l'administration indigène, des forces politiques et des membres du corps diplomatique accrédités au Soudan.

Le Membre du CST a réaffirmé le rôle pionnier joué par le Royaume d'Arabie Saoudite aujourd'hui pour la réalisation du progrès et de la paix dans le monde comme dans les mondes Islamique et Arabe, grâce à la direction sage et rationnelle dont jouit le Royaume d'Arabie Saoudite.

Hajar a transmis les félicitations et les voeux du Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Abdel Fattah Al-Burhan, au gardien des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saud, à Son Altesse Royale le prince Mohamed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, prince héritier, et au peuple Saoudien frère.

L'ambassadeur Saoudien a exprimé la fermeté et la profondeur des relations entre le Soudan et le Royaume d'Arabie Saoudite sur les niveaux officiel et populaire, soulignant que le Royaume restera toujours au côté du Soudan dans toutes les situations et tous les temps et continuera ses efforts, jusqu'à ce que le Soudan surmonte les circonstances exceptionnelles dont il voit.