Afrique du Nord: CAN U20 / Adel Sellimi / Coach Tunisie - " Je félicite le Congo qui a été sublime "

A l'issue d'un suspense intenable qui a conduit Tunisiens et Congolais aux tirs au but, c'est la Tunisie qui a pris le dessus sur le Congo, décrochant son ticket pour les demi-finales et validant par la même occasion sa qualification pour la Coupe du monde de la catégorie.

Présent en conférence de presse d'après match, le sélectionneur des U20 tunisiens, Adel Sellimi a fait montre de ses sentiments.

" Je ne m'attendais pas à ce scénario, quel match, on a eu droit à toutes les sensations. Je félicite le Congo qui a été sublime ce soir, ils n'ont pas démérité et nous aussi. Les joueurs ont été réceptifs. On a livré un match d'hommes avec du coeur et de la hargne. On retrouve nos sensations comme je l'avais dit ", a -t-il déclaré.

La Tunisie retrouve ses sensations avec cette double qualification, un ticket pour les demi-finales de la CAN U20 et un billet pour l'Indonésie.