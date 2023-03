Congo-Kinshasa: L'ONG CADA juge le déplacement de Macron à Kinshasa " d'un voyage touristique "

L'ONG Congo action pour la diplomatie agissante (CADA) a qualifié, dimanche 5 mars, le déplacement du président français à Kinshasa d'" un voyage touristique voire inutile ".

Le coordonnateur de cette organisation, réunissant des Congolais vivant aux USA, Eric Kamba l'a dit dans un document dont une copie nous est parvenue.

Il est d'avis qu'Emmanuel Macron a, lors de son échange avec la presse, raté l'occasion de prouver son innocence dans l'appui du Rwanda qui agresse la RDC via la rébellion du M23.

" Pour les Congolais, Emmanuel Macron devrait à l'instar des Etats-Unis d'Amérique par exemple, condamner directement et sans équivoque le Rwanda, en le citant et exigeant des sanctions et le retrait de ses troupes et celles du M23 de la RDC ", a déclaré Eric Kamba.

Pour lui, Emmanuel Macron n'a pas non plus réussi son test pour mériter la confiance des Congolais et estime " qu'on ne peut pas parler du partenariat entre la France et la RDC dans ce climat de méfiance ".

Le coordonnateur de l'ONG CADA s'est tout de même réjoui de la position de certaines grandes puissances qui condamnent et exigent des actions contre Kigali qui soutient le M23.

Ces rebelles occupent plusieurs agglomérations du Nord-Kivu, où plusieurs familles de déplacés vivent dans la précarité.