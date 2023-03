Afrique: Développement de 145 territoires - Lancement des travaux au Sud-Kivu

Les travaux du Programme de développement de 145 territoires ont été lancés, vendredi 3 mars, à Sange, en territoire d'Uvira (Sud-Kivu).

Piloté par le PNUD, ce projet consiste à la construction des infrastructures de base dont des Écoles, des centres de santé, des bureaux administratifs, des routes de desserte agricole et l'appui à la production agricole.

A l'initiative du chef de l'Etat, le gouvernement congolais a décaissé environ 80 millions USD pour l'exécution de ces travaux à travers les 8 territoires du Sud-Kivu.

" Le cout global du projet est que chaque territoire du Sud-Kivu ait droit à 10 millions USD, alors comme on a huit territoires dans la province du Sud Kivu, donc on a 80 millions de US. Mais c'est un peu plus de 80 millions par ce qu'il y a des ouvrages qui vont couter un peu plus cher par rapport à leur localisation et par rapport aux matériaux et consort ", a déclaré le chef de bureau du PNUD au Sud-Kivu, Pierre Gussira.

Il a également a expliqué que ce projet porte sur la régularisation du décalage entre les villes et les villages.

C'est une façon de rendre la vie des populations plus aisée dans les milieux ruraux.

Pierre Gussira a par ailleurs précisé que l'argent est déjà débloqué plus de 30% de l'argent nécessaire et le PNUD qui a recruté l'entreprise qui exécute ces travaux.