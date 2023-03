Ile Maurice: Météo - L'incroyable parcours de Freddy

C'est du jamais-vu. Il fait de la résistance. Refuse de se désintégrer et semble vouloir faire un come-back. Freddy a entamé son acte IV vendredi, en ressortant dans le canal du Mozambique. Hier, il s'est même (re) transformé en tempête tropicale. Le météore - qui déboussole les météorologues de son long parcours et sa trajectoire atypique - se dirigeait vers la côte sud-ouest de Madagascar, en frôlant la Grande île. Toutefois, vers 18 heures hier, certaines prévisions indiquaient une possible trajectoire nord ou nord-est qui le ramènerait vers le Mozambique.

Freddy le terrible a vu le jour début février au creux d'un flux de mousson situé dans la région australienne. Sa trajectoire suggérait un parcours similaire à celui de Leon-Eline en 2000 qui avait pris naissance dans la même région. Sauf que ce dernier s'était dirigé vers l'Afrique avant de se désintégrer du côté de la Namibie.

Ce qui est certain, c'est que Freddy déjoue tous les pronostics et bat tous les records, notamment de longévité. Cela fait un mois qu'il fait des siennes, passant de perturbation tropicale à cyclone tropical très intense à l'approche de Rodrigues qui passa en alerte 3. Puis il s'est transformé en cyclone tropical intense passant à environ 175 km au nord de Maurice le lundi 20 février. Nous sommes également passés en alerte 3, rappelons-le. Depuis, Freddy a maintenu son intensité pour traverser la Grande île d'est en ouest pour devenir une dépression sur terre et ressortir dans le canal du Mozambique. Freddy le monstre a été désigné comme le cyclone le plus puissant de la planète pour 2023.

Tristement, Freddy a aussi fait sept morts à Madagascar et plus de 200 000 sinistrés alors que 37 000 personnes ont été déplacées. Au Mozambique le passage de Freddy a aussi fait sept morts, plusieurs blessés et a affecté 150 000 personnes. Les intempéries ont provoqué des inondations importantes. Deux décès ont été confirmés au Zimbabwe et une bonne partie du cheptel a été détruit...

Par ailleurs Freddy a parcouru environ 11,000 kms, Mozambique a fait 10 morts. La formation cyclonique a parcouru presque un quart du globe. S'il ne représente pas de danger pour Maurice - au cours des cinq prochains jours du moins - il pourrait engendrer une instabilité atmosphérique provoquant des averses soutenues en raison de la formation de nuages convectifs. Un assez fort anticyclone situé loin au Sud devrait aussi influencer le temps. Un effet combiné qui pourrait ramener de fortes averses, des orages et même de fortes tempêtes électriques.

Le temps devrait ainsi être maussade en ce dimanche 5 mars. La station météo a, ce matin, déclenché un avertissement de fortes pluies vu que des nuages associés à une ligne d'instabilité traversent Maurice depuis tot ce dimanche. Des averses d'intensité modérées à fortes par moments sont attendus avec des possibilités d'orages.