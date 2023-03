Angola: La Conférence des Pays les moins avancés ouverte à Doha

Doha — La cinquième Conférence des Nations Unies sur les Pays les moins avancés (PMA) s'est ouverte ce dimanche, à Doha, capitale du Qatar, sous le thème " Du potentiel à la prospérité ", avec la participation de la vice-président angolais, Esperança da Costa, représentant l'homme d'État angolais, João Lourenço.

La vice-présidente Esperança da Costa sera la 24e à prendre la parole lors de l'événement, sur une liste de 165 interventions.

La cérémonie d'ouverture a été dominée par les interventions de l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, du secrétaire général (SG) des Nations unies, António Guterres, de Csaba Korosi, président de l'Assemblée générale, de Lachezara Stoeva, présidente de la Conseil économique et social .

Le chef de l'État du Malawi, Lazarus Mc Carthy Chakwera, en tant que président du Groupe des Pays les moins avancés, le ministre des Affaires étrangères de la Turquie, Mevlut Çavusoglu, entre autres, ont également pris la parole.

Guterres a dit que la vague d'Omicron qui a soudainement annulé la tenue de cet événement en janvier 2022, démontre que le monde est soumis à des changements constants et imprévisibles, notant que, depuis lors, le monde a vu l'éruption de la guerre en Ukraine, avec une impact dévastateur dans ce pays, mais aussi dans les pays les moins développés qui souffrent désormais des prix astronomiques des denrées alimentaires et de l'énergie.

Le SG de l'ONU a affirmé que les tensions mondiales s'aggravent et qu'il n'y a peut-être pas de question plus importante autour de laquelle transformer les paroles du Programme d'action de Doha en résultats.

" Les pays moins développés se perdent dans les marées montantes de crise et d'incertitude, le chaos climatique et la profonde injustice mondiale, ils sont incapables de suivre les changements technologiques extrêmement rapides et le chômage augmente, en particulier chez les jeunes ", a-t-il souligné.

Il a déploré le fait que "le système financier mondial profondément dysfonctionnel envoie aux PMA les quotas les plus élevés, les taux d'intérêt sont jusqu'à huit fois plus élevés que dans les pays développés et les choses risquent d'empirer".

Comme je l'ai dit, aujourd'hui, 25 économies en développement dépensent 20 % de leur budget national, non pas pour construire des écoles, ni pour nourrir leur population, ni pour offrir des opportunités de développement aux femmes et aux filles, mais pour rembourser la dette.

Guterres a déclaré que les PMA ont besoin d'une révolution de soutien dans plusieurs domaines clés.

"Nous présentons au G-20 un plan de relance pour rassembler le monde et parvenir à livrer aux PMA au moins 500 milliards de dollars par an aux PMA", a-t-il souligné.

De son côté, l'hôte de la conférence, Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, a annoncé, dans le cadre des engagements de l'État du Qatar envers les PMA, une contribution de 60 millions de dollars, dont 10 millions de dollars pour soutenir la mise en oeuvre du programme d'action de Doha, et 50 millions pour soutenir les résultats attendus.

Quant au chef de l'État du Malawi, Lazarus Mc Carthy Chakwera, président du Groupe des pays les moins avancés, il existe une responsabilité mondiale commune pour faire face aux défis sécuritaires, à la crise énergétique, à la crise de la dette et trouver des solutions grâce à un engagement collectif.

Il y a une responsabilité morale pour les pays les plus riches et les plus développés de contribuer afin que les PMA puissent gagner et surmonter les défis mondiaux. "C'est une responsabilité et non une faveur", a-t-il affirmé.

Le programme des conférences s'est poursuivi tout au long de la journée, avec l'intervention de diverses personnalités, dont des chefs d'État ou leurs représentants, ainsi que diverses organisations internationales.