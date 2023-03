Madagascar: Une situation aussi mouvante à l' intérieur qu'à l'international

Le président de la république est déterminé à conquérir de nouveau les suffrages des électeurs malgaches .

Pour ce faire, il doit essayer de rattraper le temps perdu . Ce n'est un secret pour personne qu'il veut rempiler pour un nouveau mandat et durant les derniers mois qui restent avant l'élection , il doit convaincre avec les résultats que lui et son équipe vont présenter comme gage d'efficacité. Il ne reste plus que huit mois avant l'échéance. Les nouveaux ministres ont été choisis pour booster l'action gouvernementale et le chef de l'État le leur a rappelé indirectement durant leur premier conseil des ministres. Et un des axes prioritaires mis en avant est le travail de reconstruction des infrastructures routières qui sont dans un délabrement total.

Le ministre des travaux publics a donc présenté un programme de travaux qui devront être réalisés rapidement. Comme tous ses collègues, il ne doit pas échouer. Un chronogramme très précis a été fixé par le président de la république. La réception des ouvrages doit avoir lieu au mois d'août. L'autre secteur qui est l'objet de toutes les attentions est celui de l'énergie et des hydrocarbures. L'approvisionnement en eau et en électricité de la population est impératif et le titulaire de ce portefeuille ministériel multiplie les annonces de construction de centrales électriques.

Mais ces usines ne seront opérationnelles qu'à long terme. Les autres ministères n'ont pour le moment communiqué aucune information sur leur manière d'agir, mais ils le feront certainement au moment opportun. Les acteurs de la vie ¨politique en font leurs gorges chaudes. L'opposition ne se prive pas de faire des commentaires ironiques sur la situation actuelle. Les citoyens submergés par les difficultés de la vie quotidienne observent une attitude attentiste , mais une certaine angoisse commence à poindre chez eux devant les incertitudes de leur avenir.

Madagascar , quoique l'on dise, ne peut pas se détacher de ce contexte international qui pèse sur les relations entre les états. Le régime doit prendre parti dans le conflit russo-ukrainien et jusqu'à un passé récent, il exprimait une neutralité qu'il justifiait par son non alignement. Le revirement opéré ces derniers temps lors du vote de la résolution condamnant la Russie n'a pas été apprécié par les autorités russes qui, par la bouche du premier conseiller de leur ambassade dans le pays, ont exprimé leur désapprobation. Notre ministre des affaires étrangères a affirmé que la grande île respectait un non alignement strict et que l'action diplomatique malgache était dictée par la nécessité de préserver les intérêts des Malgaches.

La situation sur le front russo-ukrainien, vue de l'extérieur, paraît figée, mais elle peut très vite évoluer. Les combats intenses qui ont lieu sur des points précis entre forces russes et ukrainiennes ne préjugent pas de la suite des événements. C'est sur le plan de la communication que les Occidentaux et les Russes se livrent à une confrontation sans merci. Chaque camp essaie de tirer parti des informations qu'il glane sur le terrain et qu'il essaie de tourner à son avantage. Une attaque dite " terroriste " qui a eu lieu en Géorgie et qui a causé la mort d'une femme et d'un enfant a tout de suite été dénoncée par Vladimir Poutine. Une vidéo montrant la destruction de 130 chars russes lors d'une embuscade a été l'occasion par des commentateurs de souligner la faiblesse de l'armée russe. Néanmoins, nul , pour le moment, ne peut prédire ce qui se déroulera dans les jours à venir.

La situation sur la scène politique intérieure est tout aussi mouvante que celle qui règne sur le plan international. L'atmosphère est de plus en plus délétère au sein du microcosme politique malgache et elle déteint sur le moral des citoyens qui sont de plus en plus désabusés. L'avenir est plus que jamais incertain.